Dünyaya yön veren şirketlerin CEO’ları: Ekonomide normalleşme U şeklinde olacak

Dünya ekonomisine yön veren şirketlerin CEO’ları Koronavirüs salgından çıkışın U şeklinde olacağını düşünüyor. Reuters’ın haberine göre 109 ülkede gerçekleştirilen ankete 3.534 CEO katıldı. CEO’ların yüzde 60’ı, ekonomide normalleşmenin kademeli olarak, U şeklinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Öte yandan ankete katılan CEO’ların yüzde 22’si, normalleşmeden önce ekonominin iki kez dibe vuracağını da öngörüyor.

Konaklama ve yeme-içmede batma riski yüksek

Koronavirüs’ün en fazla yaşamsal tehdit yarattığı sektör konaklama ve yeme-içme. Bu sektördeki CEO’ların yüzde 41’i, yönettikleri şirketin batma riskiyle yüz yüze olduğunu düşünüyor. Havacılık sektöründeki CEO’ların ise yüzde 30’u, batma riski görüyor.

Koronavirüs tüm dünyada istihdamı olumsuz etkiliyor. Ankete katılan CEO’ların yüzde 25’i, çalışan sayısının yüzde 20 azalacağı öngörüsünde bulunuyor.

Bazı sektörlerdeki CEO’lan ise salgının işlerine olumlu etkide bulunduğunu belirtiyor. Bu sektörler, perakende, tarım, madencilik ve su, elektrik gibi altyapı hizmletleri.