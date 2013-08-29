Dünya'ya Mars'tan mı geldik?

İtalya'nın Floransa kentindeki uluslararası bir bilim konferansında dünyadaki hayatın Mars'tan kaynaklandığı fikri gündeme geldi.

Yeni araştırma, bundan milyarlarca yıl önce hayatın başlaması için Kızıl Gezegen'in Dünya'dan daha uygun bir yer olduğu fikrini destekliyor.

Araştırmada, hayatın oluşumu için şart olan ilk moleküller incelendi.

Bilim insanları uzun zamandır canlıların üç temel moleküler bileşenini, yani RNA, DNA ve proteinleri oluşturan atomların nasıl olup da bir araya geldiğini çözmeye çalışıyor.

Goldschmidt Toplantısı adıyla bilinen konferansta biyokimya profesörü Steven Benner'ın açıkladığı teoriye göre, atomların canlı moleküllere dönüşmesi için bor ve molibdenum içeren mineraller gerekiyor.

RNA için gereken bor mineralinden Dünya'da yeterince bulunmadığı, Dünya'daki molibdenumun da "doğru kimyasal formüle sahip olmadığı" sanılıyor.

Brenner'a göre molibdenumun hayat için gerekli olan oksitlenmiş hali, Dünya'dan çok önce Mars'ta oluştu.

Brenner "Bundan üç milyar yıl önce Dünya yüzeyinde fazla oksijen yoktu ama Mars'ta vardı. Hayat başladığı sırada oksitlenmiş molibdenum Dünya'da var olamazdı" diyor.

Profesöre göre ilk canlı moleküller, Mars'ta oluştuktan sonra meteorlar tarafından Dünya'ya taşındı.

Mars'ın hayatın başladığı ilk yer olduğuna bir diğer kanıt da Dünya'nın tamamen suyla kaplı olduğu sırada Kızıl Gezegen'in daha kuru bir yüzeyi olması.

Zira bor madeni ancak kuru yerlerde bulunabiliyor.

Brenner'a göre ayrıca suyun, DNA'dan önce şekillenen ilk genetik molekül olduğu düşünülen RNA'yı aşındırıcı bir özelliği bulunuyor.

Bu da hayatın Mars'ta başladığı savını biraz daha güçlendiriyor.

Ancak Brenner bir noktaya dikkat çekiyor: Hayatın oluşumu değil de sürdürülebilirliği söz konusu olduğunda, iki gezegen arasında Dünya üstün geliyor.

BBCTürkçe