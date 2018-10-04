Dünyaya ihraç edilecek 'zehir', 40 'melek yatırımcı'yı Eskişehir'de buluşturdu

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kurulan ALBILA (Alternative Biological Laboratories) Serum ve Biyolojik Ürünler A.Ş. tesislerinde, akreplerin zehri, anti serum haline getirilerek dünyaya ihraç edilecek. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan, dünyanın en pahalı sıvılarından olan zehir, 40 \'melek yatırımcı\'yı bir araya getirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde 7 dönümlük alan üzerine kurulan ALBILA tesisleri, düzenlenen törenle açıldı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, eski bakan Kürşad Tüzmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan, ALBILA Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, ALMILA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'in eşi Revna Demirören, \'melek yatırımcılar\' ile çok sayıda davetli katıldı.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan, dünyanın en pahalı sıvılarından olan hayvan zehirleri, 40 \'melek yatırımcı\'yı bir araya getirdi. İlk etapta, litresi 10 milyon dolara yaklaşan akrep zehrinden üretilecek anti serum için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde, Üniversite-Sanayi işbirliği ile üretim süreçleri yönetilecek. Şanlıurfa ve çevre illerinde bulunan Androctonus crassicauda türü akreplerin zehiri, Eskişehir\'de kurulan ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler A.Ş. tesislerinde anti serum haline getirilerek, dünyaya ihraç edilecek.

Şanlıurfalı iki kardeşin hayallerindeki projesinin Türkiye\'nin ileri gelen melek yatırımcılarından Emine Sabancı Kamışlı\'nın dikkatini çekmesiyle Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık A.Ş.\'nin ön çalışmalarını takiben 40 melek yatırımcının ortak sermaye yatırımı ile bioteknoloji alanında faaliyet gösterecek ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'ye dönüştü. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde 7 dönümlük alan üzerine kurulan ALBILA, eko sisteme zarar vermeden hayvan zehirlenmelerine karşı panzehir üretecek. Hayvan zehrinden anti serum üretimi konusunda dünyanın en modern işletmelerinden biri olan ALBILA\'da hayvanlar demirbaş, hayvan zehirleri hammadde statüsünde yer alıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nde (ESOGÜ) bakımları ve sağımları yapılan akrepler ile yine üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve cerrahi deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezinde fare ve tavşan deneyleri yapılıyor. Buna ek olarak ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Mealsek Yüksek Okulu ve mahmudiye İlçesi\'nde ALBILA\'ya ait atların bakım ve imminüzasyonları gerçekleşiyor. Özel Sektör bünyesinde ilk kez böylesine büyük ve kapsamlı bir Melek Yatırımcılık Projesi olarak öne çıkan ALBILA aynı zamanda üniversite, özel sektör işbirliğinin de en güzel örneklerini yansıtıyor.

\'DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TESİS KURDUK\'

Açılış töreninde konuşan ALBILA Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, \"Dünya Sağlık Örgütü\'nün esansiyel ilaçlar listesinde bulundurduğu ve hayvansal kaynaklı zehirlenmelerde başvurulacak tek etkin tedavi yöntemi olan anti serum üretimini ALBILA\'da gerçekleştireceklerini söyleyerek,\"Üretimin tüm adımlarını ve aşamalarını en yüksek kalitede ürünler üretmek, ilaç üretim koşullarına uygun, dünya standartlarında bir tesis kurduk. Yaklaşık 20 milyon TL\'lik bir yatırımla yola çıkan ALBILA\'da tüm süreçlerde konusunda en deneyimli danışmanlarla çalışmaya özen gösterilmiş ve iyi imalat uygulamaları konusunda dünyadaki gelişimleri sürekli takip etmek ve kendimizi geliştirmek üzere Türkiye\'de ICC firması ile işbirliği yapılmıştır\" dedi.

EMİNE SABANCI KAMIŞLI: GEÇİCİ ÇALKANTILAR BAHANE DEĞİL, FIRSAT KAYNAĞI

ALBILA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Emine Sabancı Kamışlı da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

\"Bugün burada çok güzel bir rüyanın gerçekleşmesine tanık olmak için beraberiz. Bundan 2 yıl evvel, Urfalı iki girişimci Ali ve Bilal seslendiler kamuoyuna, biz o sesi duyduk. Akıllarındaki, akıllı rüya bugün bir sürü paydaşıyla gerçek oldu. Ocak 2017\'de ALMILA\'yı kurduk ve bugün üretimdeyiz. Bu kısa sürede Şirket Ortağım A.Ş.\'nin önderliğinde 40 melek yatırımcı ALBILA\'ya adeta kenetlendi ve çoğu kendi ihtisas konusunda ALBILA\'ya destek oldu, elinden tuttu. Üniversite, sanayi melek yatırımın el ele vermesinin en iyi örneklerinden birini yarattık ülkemizde. Bu modern, akredite tesis yapıldı. Arjantin, Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi hayvan zehirlerinde uzman ülkelerle iş birliklerine gidildi. Bunların hepsi iki yıldan az bir zamanda oldu. Hakikaten çok kısa zamanda bu ekip, bu paydaşlar çok önemli işler becerdiler. Neredeyse ülkemizde hiç bilinmeyen bir konuda 40 yatırımcıyı yatırıma ikna edeceksin, bir araya getireceksin ve onları bir arada tutacaksın. Tüm bilinmeyenlere karşı katma değerli ürünü bu kadar kısa sürede üretebileceksin ve uluslararası kabul görmüş niteliklerde becerebileceksin. Bütün bunları yaparken, bu işlere başlar başlamaz beynelmilel ilgiyi çekebileceksin. Biz bir sürü yatırım yapıyoruz ama bu kadar süratle, bu kadar şeyi becerdiğimiz olmamıştı. Bu proje gösteriyor ki; fikir iyiyse, düzgün yönetiliyorsa, paydaşları özveriyle, takım ruhuyla çalışıyorsa başarı aslında kaçınılmaz oluyor. Buna bir şey daha eklemek istiyorum; bir de Türk iseniz çok iyi oluyor. Bu proje aynı zamanda bize bir kez daha ülkemizin her daim yatırıma müsait olduğunu, şartlar ne olursa olsun yatırıma müsait, elverişli bir yer olduğunu gösteriyor. Ben yıllardır, birçoğunuz gibi ülkeme yatırım yapıyorum ama bazen Euro\'ydu, Dolar\'dı, faizdi derken bazılarımızın kafası karışıyor. Ama inanın bana eğer biz özverili, odaklı çalışırsak, çalışırsak ve çalışırsak Türkiye her zaman geri veriyor. ALBINA\'nın tüm paydaşlarının yarattığı bu takım ruhunun birçok şirketlerimize örnek olmasını ümit ediyorum. Geçici çalkantılar bizler için bahane değil, fırsat kaynağıdır.\"

Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi, Vali Özdemir Çakacak ile beraberindekiler tesisleri gezdi.\"

MELEK YATIRIMCI NEDİR?

\'Melek yatırımcı\', henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda ise yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.



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