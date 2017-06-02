Dünyaya gözlerini açtıklarında savaşı gören 284 çocuk; işte İdlib'deki Zem Zem yetimhanesi

Hatay iline komşu, Suriye’de muhaliflerin kontrolünde olan İdlib eyaletinde Kızılay’ın kurduğu Zem Zem yetimhanesinde 3 ile 10 yaş arasında 197’si kız 284 çocuk bulunuyor. Suriye’de yedinci yılına giren savaşın 1 milyondan fazla çocuğu yetim ya da öksüz bıraktığı belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberi şöyle:

Onların tek suçu, kimyasalların da dahil olduğu her türlü silahın kullanıldığı bir cehennemde doğmaktı. Dünyaya merhaba dediklerinde gözleri ilk önce savaşı gördü, iç çatışmalarda babalarını, annelerini, kardeşlerini kaybettiler. İdlib’de yüzbinlerce kişi kurulan kamplarda barınıyor. Bunların en yürek burkanı ise Zem Zem yetimhanesi. İdlib’in kuzey kırsalındaki Der Hassan Köyü’nde Türk Kızılayı’nın kurduğu Zem Zem’de yaşları 3 ila 10 arasında değişen 197’si kız 284 çocuk barınıyor. Çocukların tüm ihtiyaçlarını Türk Kızılay’ı karşılıyor.

İkizlerin göz yaşartan hikâyesi

Çocukların çoğu sivil halkın en büyük acıları çektiği, bombalar, mermiler kadar açlık ve ilaçsızlık yüzünden kayıplar verdiği Halep’ten geliyor. Bombardımanlarda, çatışmalarda evlerini, babalarını, annelerini kaybettiler. Kimsesiz, evsiz-barksız ortada kaldılar. Buradan alınarak İdlib’deki yetimhane kamplarına getirilen çocuklardan 2’si de 6 yaşındaki ikiz kızlar Beyen ve Nusayba Sido. Türkiye’nin öncülüğünde açılan insan koridoruyla Halep’teki çatışma bölgesinden kurtarılan ikizler, şimdi yetimhanede hayatta tutunuyorlar. Beyen ve Nusayba, "Evimizi, babamızı istiyoruz. Artık kimse ölmesin, savaş olmasın" diyorlar.

Albino kardeşler

Kampta kalan 3 yaşındaki Daniel ve 5 yaşındaki İsak kardeşler de savaş mağdurlarında. Albino kardeşlerin babaları Şam’da Esad rejimine muhalefetten tutuklandı. Şam’dan göç eden ailelerle birlikte İdlib’e gelen kardeşler de kampa alındı. Onların da tek isteği kaybettikleri ailelerine kavuşabilmek.

Kilisli Adile teyze de savaş mağduru

Adile Fozi 80 yaşında. 5 yaşındayken annesi ve babasıyla birlikte Kilis’ten Halep’e göç ettiğini anlatıyor. Bombardımanda evleri yıkılan Fozi, iki kızı, oğlu ve 13 torunuyla evsiz yurtsuz kaldı. Halep’teki son saldırılardan sonra göç etti. Türkiye sahip çıktı. Kızılay’ın kurduğu çadırkente yerleştirilen Fozi ve ailesi önce Türkiye’ye getirilmek istendi. Ancak Adile Fozi, "Benim çocuklarımın vatanı burası. Vatanı terketmem. Öleceksem burada öleceğim" diyor.

1 milyondan fazla yetim çocuk var

Kampta barınan savaş mağduru çocuklara hediyeler veren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İdlib’te kurulan 12 yetimhanenin ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor. Suriye’de bir milyondan fazla yetim çocuk var. 10 bin Suriyeli yetim Avrupa ülkelerine geçerken kayboldu. 9 bin civarında dul ve yetime düzenli olarak gıda, giysi ve koruma gibi tüm ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanıyor” dedi.