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BBC Türkçe

Dünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'

2008 yılında Dünya'nın atmosferinde paylayan ve yapısında elmas barındıran bir uzay kayasının, Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerine ait yok olmuş bir gezegene ait olduğu açıklandı. Bu araştırmanın "ortadan kaybolmuş bu büyüklükteki bir kütleye ait ilk ikna e

29 Nisan 2018 20:30

2008 yılında Dünya'nın atmosferinde paylayan ve yapısında elmas barındıran bir uzay kayasının, Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerine ait yok olmuş bir gezegene ait olduğu açıklandı.

Kayanın ait olduğu "öngezegenin" milyarlarca yıl önce Merkür ya da Mars büyüklüğünde iken gerçekleşen bir çarpışma sonucu parçlandığı düşünülüyor.

Nature Communications isimli yayın organında yayımlanan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre bu çaptaki bir elması oluşturacak basınç ancak bu büyüklükteki bir gezegende bulunabilir.

Araştırmacılar, Sudan'ın kuzeyindeki Nubian çölüne dağılan parçalar üzerinde üç farklı mikroskopla inceleme yaparak, 2008 TC3 adı verilen asteroidin mineral ve kimyasal karakteristiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, inceledikleri elmas içinde bulunan bazı materyallerin ancak 20 gigapascal üzerinde oluşabileceği sonucuna vardı. Bu basınç seviyesinin ise ancak "büyük bir gezegen gövdesinde" ortaya çıkabileceğini savundu.

İsviçre'deki Lozan Federal politeknik okulundan Farhang Nabiei, bu inceleme ile "ortadan kaybolmuş bu büyüklükteki bir kütleye ait ilk ikna edici delilin elde edildiğini" söyledi.

Elde edilen bulguların, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin, onlarca öngezegene ait kalıntılardan oluştuğu teorisini de güçlendirdiğini savunuluyor.

Bu çarpışma sonucu oluşan meteorların, uzay kayası kategorisine girdiği ve Dünya ile çarpışan maddelerin yüzde 1'ine tekabül ettiği belirtiliyor.

Araştırmacılar bu tip elmas meteorlarının aynı öngezegenin kalıntıları olabileceğini de düşünüyor.

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