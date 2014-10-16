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Dünya
Deutsche Welle

Dünyaya doğal afet uyarısı

Doğal afetlerde geçen yıl 22 bin 500 kişi hayatını kaybetti. İklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda birçok şiddetli doğal felaketi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

16 Ekim 2014 14:20


Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından hazırlanan rapora göre, doğal afetlerde can verenlerin sayısında 2012'ye kıyasla yarı yarıya azalma oldu.

Geçen yıl doğal afetlerden etkilenenlerin sayısı ise 100 milyonu buldu. Bu, son 10 yılın en düşük rakamı kabul ediliyor.

2004 – 2013 yılları arasında sel, kasırga ve deprem gibi doğal afetlerde yılda ortalama 98 bin kişi öldü.

2013'te en çok can kaybı Filipinler'i vuran Haiyan Tayfunu sırasında yaşandı. Felaket, 8 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

IFRC raporunda, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda birçok şiddetli doğal felaketi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DoğalKızılayKızılhaç Dernekleri FederasyonuFilipinlerHaiyan TayfunuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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