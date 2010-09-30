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Çevre

Dünya'ya çok ama çok benziyor!

Yaşam koşulları açısından Dünya'ya çok benzeyen ve Güneş Sistemi'nden çok da uzak olmayan yeni bir gezegen keşfedildi.

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Yaşam koşulları açısından Dünya'ya çok benzeyen ve Güneş Sistemi'nden çok da uzak olmayan yeni bir gezegen keşfedildi.



Amerikalı gök bilimciler, ilk kez yaşam koşullarının oluşması açısından mükemmel koşullara sahip bir gezegenin keşfedildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Bilim Kurumu, güneş sisteminin dışında keşfedilen ve Gliese 581g kod adı verilen gezegenin, yıldızına ne çok uzak ne de çok yakın olduğunu bildirdi. Bu nedenle yaşam koşullarının oluşması ve su için ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğunu, bu yönüyle Dünya ile benzerlik gösterdiğini açıkladı.

California Üniversitesi'nden Steven Vogt, Dünya'ya çok benzeyen bir gezegeni bu denli çabuk bulabilmiş olmalarının, evrende bu tür çok sayıda gezegenin bulunduğuna işaret ettiğini söyledi.

Kurumdan yapılan açıklamada, gezegenin Dünya'nın galaktik komşusu olduğunu, çevresinde döndüğü yıldızın, Dünya'ya 193 trilyon kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Gezegenin Dünya'ya birçok yıldızdan daha yakın mesafede bulunduğu belirtildi.

Gezegen, Dünya'nın kütlesinin üç katı büyüklükte bir kütleye sahip. Atmosferde ortalama sıcaklığın -31 ile -12 derece olduğu belirtildi.


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