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Yaşam

Dünyaya asteroid çarpacak

Uzmanlar bir asteroidin yeryüzüne çarpacağına dair küresel bir tehlikenin varlığının kabul edilmesi için tüm dünyaya çağrıda bulundular.

02 Kasım 2010 02:00

T24 - Uzmanlar bir asteroidin yeryüzüne çarpacağına dair küresel bir tehlikenin varlığının kabul edilmesi için tüm dünyaya çağrıda bulundular.


Bilim adamları ve astronotlar Almanya'da yapılan ve üç gün süren çalışma toplantılarında ülkelerin böyle bir durumda nasıl tepki vermeleri ve meydana gelebilecek durumlar ile ilgili senaryolar tartışıldı.

Şimdi Avrupa Uzay Ajansı'nın (AUA) dünyaya yakın cisimler komitesi başkanı olan Apollo 9 astronotu Rusty Schweickart, "Yapmamız gereken şey dünyayı bir araya getirmek ve bu küresel tehdidi kabul etmektir. Bu sadece Almanya,  Amerika Birleşik Devletleri ya da AUA'nın sorunu değildir. Bu küresel bir tehdittir" dedi.

Schweickart, "Genelde halkın sık sık sorduğu bir soru var: 'Bu konuda birşey yapabilir miyiz?' diye. Bunun yanıtı 'evet' tir. Hatta yeni teknolojiler geliştirmemiz bile gerekmiyor. Mevcut uzay  teknolojisi sayesinde 15, 20 ya da 50 yıl sonra dünyaya çarpacak bir asteroidin yörüngesini hafifçe değiştirmek mümkündür" diye konuştu.

Çalışma toplantılarında elde edilen bulgular daha sonra bir rapor halinde BM'ye sunulacak.

Raporda çarpma tehlikesine karşı nasıl bir tepkide bulunulması, neler yapılması konusunda tavsiyelerde bulunulacak.

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