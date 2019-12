Dünyaya armağan İstanbul manzarası

T24-

Alınan bilgiye göre, 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen İstanbul'un tanıtım kampanyası için ''Istanbul: The Most Inspiring City In The World – Dünyanın En İlham Verici Kenti'' sloganıyla birlikte kullanılmak üzere Stratmann'ın 30 farklı kareyi birleştirmesiyle oluşturduğu panoramik fotoğraf, Türkiye'nin dünya çapındaki 181 büyükelçilik ve başkonsolosluklarına ulaştırıldı.İstanbul fotoğrafının, temsilcilik binalarının duvarlarını süsleyebileceği gibi temsilcilikler tarafından yurt dışında Türkiye ile ilgili olarak etkinlik yapacak kişi ve kuruluşlara da verilmesi düşünülüyor.''Tarihi Yarımada'' siluetini gözler önüne seren fotoğraf, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından 16 Ocak 2010'da gerçekleştirilen açılış etkinliğinin davetiyesi olarak kullanılmasının yanı sıra İstanbul'da ve bazı Avrupa metropollerinde de tanıtım amaçlı olarak açık hava mecralarında da yer aldı.Rainer Stratmann'ın bugüne kadar yaptığı en büyük boyuttaki çalışması olan ve bir ilk olarak nitelendirilen fotoğrafa 2 kilometrelik mesafeden zoom yapılarak bakıldığında en küçük ayrıntı bile çok net bir şekilde gözükebiliyor.