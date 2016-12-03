"Dünyaya annemin hayatta olduğunu gösterin"

Eski Özbek devlet başkanı İslam Kerimov'un kızı olup, bir zamanlar ülkenin en güçlü kadını olarak gösterilen Gülnara Kerimova'nın oğlu, BBC'ye konuştu ve annesinin nerede olduğunun açıklanmasını talep etti.

Dedesinin adını taşıyan İslam Kerimov, Özbek yetkililere annesinin nerede olduğu bilgisini açıklamaya çağırdı.

Kerimov, Özbek güvenlik güçlerini, annesini tecritte tutmakla eleştirdi.

Eski lider İslam Kerimov 2 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Kerimova bir dönem babasının halefi olarak görülüyordu.

Ancak aile içindeki ihtilaflar ardından 2014'te kamuoyundan kayboldu.

Kerimova ismi, ticaret, politika, moda ve pop müzikle olduğu kadar yolsuzluk iddialarıyla da özdeş bir isim.

Kerimova'nın İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan oğlu İslam Kerimov BBC'ye, annesinin uzun süre, başkent Taşkent'teki malikanesinin yanındaki iki - üç odalı bir ek binada tutulduğunu söyledi.

Kerimov, bunun annesinin sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti:

"Eminim ki, bu dünyada herkesin hak ettiği temel insan haklarından muaf bir şekilde, iki ila üç yıl bir süre boyunca tecrit altında tutulan her insan, belli bir tıbbi yardıma ihtiyaç duyar. Ancak akıl sağlığı yerinde. Bir akıl hastanesinde olduğu haberleri yalan".

Kerimov, annesinin tecridinden ülkedeki güçlü güvenlik örgütü SNB'yi sorumlu tuttu ve SNB'yi annesine dair bilgi vermemekle de eleştirdi.

Kerimov, "Nasıl olur da 21. yüzyılda basit bir soruyu cevaplayamazlar: Gülnara nerede? Ev hapsi mi? Neden? Ne zamandır? Kimin gözetiminde? Bu basit soruların cevaplanması gerekiyor".

Annesinin öldüğü yönündeki iddialar üzerineyse şunları söyledi:

"Şimdi, öldüğü yönünde söylentiler var. Ancak gerçekten öyle mi? Resmi olmadan kimse bu bilgileri teyit edemez".

Annesiyle doğrudan bağlantısı olmadığını ancak Özbekistan'da bulunan kız kardeşi İman'la bağlantısı olduğunu söyleyen Kerimov, dedesinin cenazesine de ne annesinin ne de kendisi ve kız kardeşinin katılmasına izin verildiğini söyledi.

Özbekistan'da başkanlık seçimleri 4 Aralık Pazar günü yapılacak.

Hâlihazırdaki devlet başkanı Şevket Mirziyoyev'in seçimi kazanacağı düşünülüyor.