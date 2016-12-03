T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

"Dünyaya annemin hayatta olduğunu gösterin"

Eski Özbek lider İslam Kerimov'un kızı olup, bir zamanlar ülkenin en güçlü kadını olarak gösterilen Kerimova'nın oğlu BBC'ye konuştu ve annesinin nerede olduğunun açıklanmasını istedi.

03 Aralık 2016 10:02

Eski Özbek devlet başkanı İslam Kerimov'un kızı olup, bir zamanlar ülkenin en güçlü kadını olarak gösterilen Gülnara Kerimova'nın oğlu, BBC'ye konuştu ve annesinin nerede olduğunun açıklanmasını talep etti.

Dedesinin adını taşıyan İslam Kerimov, Özbek yetkililere annesinin nerede olduğu bilgisini açıklamaya çağırdı.

Kerimov, Özbek güvenlik güçlerini, annesini tecritte tutmakla eleştirdi.

Eski lider İslam Kerimov 2 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Kerimova bir dönem babasının halefi olarak görülüyordu.

Ancak aile içindeki ihtilaflar ardından 2014'te kamuoyundan kayboldu.

Kerimova ismi, ticaret, politika, moda ve pop müzikle olduğu kadar yolsuzluk iddialarıyla da özdeş bir isim.

Kerimova'nın İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan oğlu İslam Kerimov BBC'ye, annesinin uzun süre, başkent Taşkent'teki malikanesinin yanındaki iki - üç odalı bir ek binada tutulduğunu söyledi.

Kerimov, bunun annesinin sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti:

"Eminim ki, bu dünyada herkesin hak ettiği temel insan haklarından muaf bir şekilde, iki ila üç yıl bir süre boyunca tecrit altında tutulan her insan, belli bir tıbbi yardıma ihtiyaç duyar. Ancak akıl sağlığı yerinde. Bir akıl hastanesinde olduğu haberleri yalan".

Kerimov, annesinin tecridinden ülkedeki güçlü güvenlik örgütü SNB'yi sorumlu tuttu ve SNB'yi annesine dair bilgi vermemekle de eleştirdi.

Kerimov, "Nasıl olur da 21. yüzyılda basit bir soruyu cevaplayamazlar: Gülnara nerede? Ev hapsi mi? Neden? Ne zamandır? Kimin gözetiminde? Bu basit soruların cevaplanması gerekiyor".

 

Annesinin öldüğü yönündeki iddialar üzerineyse şunları söyledi:

"Şimdi, öldüğü yönünde söylentiler var. Ancak gerçekten öyle mi? Resmi olmadan kimse bu bilgileri teyit edemez".

Annesiyle doğrudan bağlantısı olmadığını ancak Özbekistan'da bulunan kız kardeşi İman'la bağlantısı olduğunu söyleyen Kerimov, dedesinin cenazesine de ne annesinin ne de kendisi ve kız kardeşinin katılmasına izin verildiğini söyledi.

Özbekistan'da başkanlık seçimleri 4 Aralık Pazar günü yapılacak.

Hâlihazırdaki devlet başkanı Şevket Mirziyoyev'in seçimi kazanacağı düşünülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EskiKerimovKerimovaBBCGülnara KerimovaEylülLondraKerimov BBCTaşkentAncakBirSNBGülnaraEvNedenNeKiminBuResmiAralık PazarMirziyoyev

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24