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Bilim / Teknoloji

Dünya'ya 14 yılda nükleer güçte 26 asteroid düştü

Dünya'ya 2000 yılından beri düşen 26 asteroidin, nükleer bombayla aynı güçte olduğu öğrenildi

24 Nisan 2014 15:25

ABD’de gökbilimcilerin kurduğu özel bir vakıf, 2000 yılından bu yana Dünya’nın çeşitli bölgelerine 26 büyük asteroid düştüğünü açıkladı. Nükleer bomba ile aynı güçteki bu asteroidlerin her biri büyük şehirleri yok edebilecek etkiye sahip.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Dünya’yı göktaşı çarpması tehdidinden korumak amacıyla Amerikalı astrofizikçi Piet Hut ile eski NASA astronotu ve fizikçi Ed Lu’nun 2002’de kurduğu B612 Vakfı, yıkıcı göktaşı tehdidinin düşünülenden daha fazla olduğuna dair bir rapor yayınladı.

 

Nükleer bombadan farksız

 

 

Rapora göre, Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması Örgütü (CTBTO)’nun  Uluslararası İzleme Sistemi (IMS), 2000’den beri yeryüzünde asteroidlerin sebep olduğu 26 nükleer patlama tespit etti. Asteroidlerin güçlü bir şekilde patladığı bölgelerin, yerleşim birimlerinden uzakta ya da okyanuslarda olduğu belirlendi.

Patlamaların gücü, 1 ila 600 kiloton TNT kalıbının infilakı ile eş değer. 6 Ağustos 1945’te Hiroshima’ya atılan nükleer bombanın gücü 15 kilotondu ve 40 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Dünyanın değişik yerlerinde 269 tesisi bulunan IMS, yer altında, yer üstünde, su altında ve atmosferde meydana gelen nükleer patlamaları tespit edebiliyor. Göktaşlarının büyük çoğunluğu atmosferin yüksek tabakalarında patladı. Dünya’ya çarpana kadar da varlıkları tespit edilemedi. 2000 – 2013 yılları arasında 1 - 600 kiloton arasında 26 büyük infilak belirlendi. En son Rusya’nın Chelyabinsk bölgesi semalarında geçtiğimiz yıl patlayan asteroit 600 kiloton gücündeydi. Chelyabinsk’te binlerce bina hasar almış, yaralananlar olmuştu.

 

Asteroid’ler büyük şehirleri yok edecek kapasitede

 

B612’nin yayınladığı raporla ilgili açıklamada bulunan eski NASA astronotu ve fizikçi Ed Lu, “Gözlemlerimiz sonucu, bütün bir ülkeyi veya kıtayı yok etme potansiyeline sahip en büyük asteroitler tespit edilmiş olsa da, 1 milyon tehlikeli asteroitten 10 binden azının büyük şehirleri yerle bir edecek potansiyeli olduğunu belirledik. Bir dahaki büyük çarpışmanın nerede ve nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu ‘şehir yok edicilerin’ sebep olabileceği büyük bir felaketi önleyecek tek şey şans” dedi.

B612 Vakfı’nın kuruluş amacı, en geç 2015 yılına kadar bir göktaşının yörüngesini değiştirebilecek kontrol mekanizmalarını oluşturmak. Vakfın finansmanını sağladığı Sentinel Uzay Teleskobu’nun umulduğu gibi 2018 yılında faaliyete geçmesiyle tehlikeli 200 bin göktaşının daha etkili bir şekilde takip edilmesi öngörülüyor.

 

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