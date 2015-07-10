Dünyanın yüzde 71'inin günlük kazancı 10 dolardan az

Dünyanın yüzde 71'i günde 10 dolardan az kazanırken, yüzde 20'si de günde 2 doların altında gelire sahip. Zenginlerin yüzde 87'sinin Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaşadığı bildiriliyor.

Sol Haber Portalı'nın CNN'den derlediği habere göre; dünya nüfusunun 5'te 1'i günde 2 doların altında gelire sahip. Yüzde 71'i ise günde 10 dolardan daha az kazanıyor. Pew Research Center tarafından yapılan araştırma, milyarlarca insanın yoksulluk içerisinde olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre Afrika'da günde 2 dolardan az kazananların oranının yüzde 40'a yakın olduğu görülüyor.