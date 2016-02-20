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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın yüzde 40'ı anadilde eğitim görmüyor

UNESCO’nun raporuna göre dünya çapında birçok öğrenci anadilde eğitim imkanından yoksun. Bu da öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını doğrudan olumsuz etkiliyor.

20 Şubat 2016 17:27


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) cuma günü yayınlanan "If you don't understand, how can you learn?" (Anlamazsanız nasıl öğrenebilirsiniz?) başlıklı raporuna göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı anadilinde eğitim görmüyor. Örgüt, öğrencilerin toplumda dezavantajlı durumda kalmalarını engellemek için anadilde görülecek 6 yıllık bir eğitimin ‘elzem' olduğuna dikkat çekti.

Raporda aralarında Türkiye'nin de olduğu Nepal, Pakistan, Bangladeş, Guatemala gibi birçok farklı dilin konuşulmasına karşın yalnızca bir dilde eğitim verilen ülkelerden örnekleri içeriyor.

UNESCO Türkiye örneğinde anadilde eğitimin yoksunluğunun sonuçlarına dikkat çekiyor. Rapora göre anadili Türkçe olmayan yoksul çocukların yalnızca yarısının 15 yaşında temel okuma kriterlerini karşılarken bu oranın ülke çapında ortalama yüzde 80 olduğu ifade ediliyor.

Buna karşılık Etiyopya'da iki dilde eğitim gören öğrencilerin bütün derslerde daha başarılı oldukları ortaya konuyor.

Örgüte göre anadilde eğitim elbette tek başına yeterli değil. UNESCO Genel Direktörü Irina Bukova ‘'tolerans, sosyal yardımlaşma ve barışın'' öneminin de altını çiziyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UNESCOMilletler Eğitim BilimKültürTürkiyeNepal Pakistan Bangladeş GuatemalaTürkçeEtiyopyaGenel Direktörü Irina BukovaDeutsche Welle Türkçe afp SÖ/BS

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