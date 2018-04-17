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Bilim / Teknoloji

Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin lira ödül

Düz Dünya Derneği Başkanı, gezegenimizin küre şeklinde olduğu yönündeki görüntülerin gerçek olmadığını savundu

17 Nisan 2018 18:49

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Dünya’nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan kişiye 50 bin lira para ödülü vereceğini söyledi. Özkan, şubat ayında 'Düz Dünya Derneği’ni kurmasının ardından yaptığı açıklamada, ödül miktarını 10 bin lira olarak belirtmişti. 

Posta’da yer alan habere göre Özkan, ödül miktarını artırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce 10 bin lira para ödülü vereceğimi söylemiştim şimdi de bu ödülü 5 katına çıkartıyorum. Bana Dünya'nın döndüğünü ve küre olduğunu kanıtlayabilene 50 bin lira vereceğim. Parayla gösteriş yapmayı sevmiyorum ama bunu göstermek zorundayım” dedi. 

Dünyanın yuvarlak olduğuna dair kanıtların ‘bilgisayar ürünü’ olduğunu savunan Özkan, "Teknoloji o kadar ileri seviyede ki Mars’a bile gidiyoruz, araç gönderiyoruz, Ay'a gittik, uzayda diğer galaksilerin görüntülerini çekebiliyoruz ama gel gelelim ki Dünya'nın gerçek bir resmi yok. Uluslararası Uzay İstasyonu (İSS) bu kadar yükselebiliyor, dünyanın bir parçasını görüyorsa, eğer bu kadar yükselebiliyorsa daha yükseğe çıksın ve oradan görüntülesin. Tüm Dünya'nın gerçekten dönüp dönmediğini ve gerçek görüntüsünü bir şekilde gösterebilir. Mars’a gidiyoruz, uzayı geziyoruz, Ay'a çıkabiliyorsak, böyle bir teknolojimiz varsa Dünya'nın gerçek bir görüntüsü neden yok?” ifadelerini kullandı. 

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