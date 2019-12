Dünyanın yeni yıldızı

Güldüklerini fark ettim

İskoçya’da yaşayan Susan Boyle 47 yaşında. İşsiz olan ve kilise korolarında şarkı söyleyen Boyle’nin kaderi İngiltere'deki yetenek yarışması, "Britain's Got Talent"a katılması ile değişti.Jüri üyeleri 47 yaşındaki kadına önce şüphe ile, hatta dalga geçerek yaklaştı. Ancak Boyle "Les Miserables” müzikalinden "I Dreamed a Dream" şarkısnını söyleyince, sesinin güzelliği ile sadece jüri üyelerini değil, bütün dinleyicileri büyüledi.47 yıl boyunca mütevazı bir hayat süren kadın bu şekilde dünyanın gündemine oturmayı başardı.Boyle’nin evinin önü şu an gazeteciler ile dolu. Yarışmada söylediği şarkının görüntüleri ise video paylaşım sitesi Youtube’da 20 milyondan fazla izlendi.Boyle kendisi de bir gecede gelen üne şaşırdığını söylüyor ve "Bunun her saniyesinin tadını çıkaracağım" diyor.CNN’e verdiği röportajda Boyle, jüri üyelerinin önce kendisine bıyık altından güldüklerini farkettiğini söyüyor: “Ama bunun beni etkilemesine izin vermedim. Hatta bu beni daha çok motive etti. Hemen zihnimde, ‘Onlara gösteririm’ dedim ve gösterdim de”...