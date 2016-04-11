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Yaşam

Dünyanın yeni en yüksek gökdeleni tekrar Dubai’de olacak

828 metre yüksekliğindeki Burç Halife'ye rakip geliyor

11 Nisan 2016 20:37

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde halihazırda dünyanın en büyük gökdeleni olan Burç Halife'nin yanı sıra, yine rekor yükseklikte bir gökdelen yapılması planlanıyor.

Sputnik’in AFP’den referans verdiği haberine göre, Dubai'deki 828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burç Halife'ye rakip geliyor.

Ortadoğu'nun en büyük emlak gelişim şirketi Emaar Properties'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Alabbar, yeni yapılacak binanın 1 milyar dolara mal olacağını söyledi. İçerisinde restoranlar ve bir butik otelin de yer alacağı projenin İspanyol mimar ve heykeltraş Santiago Calatrava Valls tarafından yapılacağını kaydeden Alabbar, binanın 2020 yılı öncesinde kentte yükseleceğini belirtti.

Ancak dünyanın yeni en yüksek gökdeleni olacağı iddia edilen binanın yüksekliği konusunda henüz bilgi verilmedi.

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