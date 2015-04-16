Dünyanın yeni devleti Liberland'a en çok vatandaşlık başvurusu Türkiye'den

Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vit Yedliçka, Hırvatistan ile Sırbistan arasında kalan ve tarafsız bölge olduğunu öne sürdüğü küçük bir alanda ‘Liberland‘ isimli ‘devlet‘ kurdu.

Yedliçka Hırvatistan’ın Zmeyavets şehriyle Sırbistan’ın Başki Monoştor şehirleri arasında kalan yedi kilometrelik bölgenin ne Sırbistan’a ne de Hırvatistan’a ait olduğunu, dolayısıyla ‘tarafsız bölge‘ olduğunu savundu.

Mottosu ‘Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver‘ olan devlet, vatandaşlık başvurularını liberland.org adlı internet sitesinden kabul etmeye başladı.

‘Devlet başkanı‘ Yedliçka Çek olduğu için resmi dili Çekce olan devletin tam adının Özgür Liberland Cumhuriyeti olduğu ve Monako, Hong Kong ve Lihtenştayn gibi ülkelerden ilham alınarak kurulduğu ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre, Vatandaşlık başvurusu için dünyada en çok ilgi gösterilen ülkenin ise Türkiye olduğu ortaya çıktı. Sitede kurulan forumlarda devlet hakkında bilgi almaya çalışan Türkiyeli kullanıcıların sayısı diğer ülke vatandaşlarını solladı.