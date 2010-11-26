Dünyanın yeni 21 mirası

T24- UNESCO, dünyanın 21 alanını daha "Dünya Mirası" listesine ekledi.





UNESCO Dünya genelinde 21 alanı daha 'Dünya Mirası' listesine dahil etti. Böylece kültürel ya da çevre değeri ile korunmaya değer bulunan alanları içeren listedeki yer sayısı 911'e yükseldi. Hint Okyanusu'ndaki Fransız topraklarından Reunion Adası'nın milli parkı bunlardan biri.





Listeye dahil edilen alanlardan bazıları zaten turistlerce sıkça ziyaret edilen bölgeler. Fransa'nın tarihi Albi kasabası ve burada şimdi Henri de Toulouse-Lautrec'in anısına bir müze olan "Palais de la Berbie" sarayı, buna bir örnek.









Avustralya'dan Sydney'de, şimdi müze olan Hyde Park Kışlası'nın listeye girmesi, Aborijinlerden 'ülkenin öz mirasının gözardı edildiği' tepkilerine yol açtı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan eski imparatorluk sarayı Thang Long da listeye girdi.

Güney Kore'de iki köy birden Konfüçyüs döneminden kalan kültürü muhafaza ettikleri gerekçesiyle 'Dünya Mirası' oldu. Bunlardan ilki Seul'un 190 km güneydoğusundaki Andong'da bulunan Hahoe köyü

Güney Kore'nin Gyeongju kentinde bulunan Yangdong da 14. yüzyılda inşa edilmiş bir köy.

UNESCO daha önce listeye giren bazı bölgelerde ise kapsamı genişletti. Hollanda'nın Amsterdam kentinin ünlü kanalları bunlardan... Singelgracht bölgesindeki 17. yüzyıldan kalma kanallar bu şekilde listeye girdi.

Çin'in Guangdong bölgesinin kuzeyinde bulunan Şaoguan, nefes kesici manzaraları, uçurumları ve kızıl dağlık toprakları ile ünlü. Bölgede 400 ender bulunan ya da soyu tükenen tür yaşıyor.