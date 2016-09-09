Dünyanın yeni 1 numarası Kerber



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ın kadınlar yarı final mücadelesinde Alman Angelique Kerber, eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi yenerek adını finale yazdırdı. Heyecan dolu mücadele 6-4 ve 6-3'lük setlerle sona erdi.

Kerber bu yılki Avustralya Açık'tan sonra ikinci büyük zaferini elde etmek üzere cumartesi günü Karolina Pliskova'nın karşısına final mücadelesi için çıkacak.

Çek tenisçi 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams'ı 6-2 ve 7-6'lık setlerle saf dışı bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Williams'ın elenmesiyle Kerber dünya sıralamasının 1 numarasına çıkmayı garantiledi.

Bugüne kadar Alman kadınlar tenisinde 1 numaraya çıkmayı başarmış tek isim 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan efsane raket Steffi Graf olmuştu. Graf son olarak Mart 1997'de listenin zirvesindeydi.

Graf'ın izinden giden Kerber yarı final zaferi sonrası “Bu gerçekten inanılmaz. Benim için çok büyük bir gün. Burada ilk kez finale kaldım ve dünya 1 numarası oldum. Kulağa gerçekten harika geliyor. Steffi'den sonra bunu başaran ilk Alman olmak da harikulade. Sanırım kendisi benimle gurur duyuyordur” diye konuştu.

Melbourne, Wimbledon, Rio

Solak raket, bu yıl Avustralya Açık'taki zaferiyle kariyerinin ilk Grand Slam turnuvasını kazanmış, Wimbledon finalini Serena Williams'a kaybetmiş ve Rio Olimpiyatlarında Almanya'ya gümüş madalya kazandırmıştı.