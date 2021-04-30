Dünyanın yaya geçişi için yapılan en uzun asma köprüsü Portekiz'de kullanıma açılıyor

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Dünyanın yayalar için yapılan en uzun asma köprüsü kuzey Portekiz'de kullanıma açılıyor. Bölge sakinleri, köprünün Covid-19 sebebiyle düşen turist ziyaretlerini tekrar artırabileceğini umuyor.

UNESCO listesinde bulunan Arouca Geopark'ta bulunan 516 metre uzunluğundaki köprü, Paiva Nehri'nin 175 metre üstünde bulunuyor.

Pazar günü yapılacak açılış töreninden önce bölge sakinlerine köprüye çıkma izni verildi.

"Arouca 516"dan önce dünyanın en uzun yayalara açık asma köprüsü İsviçre Alpleri'ndeki Charles Kuonen Köprüsü'ydü.