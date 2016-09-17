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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın yarısından fazlasının internet erişimi yok

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünya üzerinde 3 milyar 900 milyon kişinin internete erişimi bulunmuyor

17 Eylül 2016 19:31


UNESCO'nun Almanya Komisyonu ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 2016 raporuna göre dünya çapında yaklaşık 3 milyar 900 milyon kişinin internet erişimi bulunmuyor.

İnternet kullanımında 721 milyon kullanıcıyla Çin başı çekiyor. Onu 333 milyon ile Hindistan izliyor. Ancak Çin ve Hindistan aynı zamanda dünya nüfusunun yüzde 55'ini oluşturan internete erişimi olmayan gruba en büyük katkıyı sağlayan altı ülke arasında bulunuyor. Diğer dört ülke ise Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Nijerya.

İnternetin yaygınlığı konusunda başı çeken ülke ise İzlanda. İzlandalıların yüzde 98,2'si internet kullanıcısı. İzlanda’yı yüzde 97,3 ile Lüksemburg ve yüzde 97 ile Andorra takip ediyor.

 

Kullanıcı sayısı 3,5 milyara ulaşacak

 

Raporu kaleme alan araştırmacılar 2016 yılının sonunda internet kullanıcılarının sayısının 3,5 milyara yani yüzde 47 oranına ulaşacağını tahmin ediyor. Bu oran 2015 yılında 2 milyar 300 milyondu.

En düşük internet erişimi ise Afrika’nın Sahra Altı bölgesinde. Çad, Sierra Leone, Nijer, Somali ve Eritre'nin de aralarında bulunduğu bu ülkelerde nüfusun yüzde üçünden azının internete erişimi bulunuyor.

 

“İnternet kalkınmaya temel oluşturuyor”

 

Birleşmiş Milletler geniş bant internet teknolojilerine erişimi ekonomik ve sosyal gelişme ile çevre koruma için çok önemli bir temel olarak görüyor.

"Geniş bant internet teknolojileri kalkınmanın sürdürülebilirliği için etken bir faktör olabilir" şeklinde konuşan UNESCO'nun Almanya Komisyonu Başkanı Verena Metze-Mangold "Bunun için dünya üzerindeki herkese bu teknolojilere erişme imkanı sunmalı ve bunları akılcı bir şekilde kullanmak için gereken beceriyi aktarmalıyız" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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