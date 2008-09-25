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Bilim / Teknoloji

Dünyanın yarısından çoğunun 'cep'i var

Dünyada cep telefonu abonesi sayısının bu yıl sonunda 4 milyara ulaşacağı bildirildi.

25 Eylül 2008 03:00

Dünyada cep telefonu abonesi sayısının bu yıl sonunda 4 milyara ulaşacağı belirtildi.

BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, yaptığı açıklamada, 2008 yılının sonunda cep telefonu abonesi sayısının gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme nedeniyle 4 milyara çıkacağını bildirdi.

Açıklamada, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'de cep telefonu kullananların sayısının artmasının, küresel cep telefonu abonesi sayısını yüzde 60'dan fazla artırdığı belirtildi.

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