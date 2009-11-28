Dünyanın yarısı şehirlerde yaşıyor

T24 - Dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Şehirleşme oranının yüzde 50 olduğu 6.8 milyarlık dünyada, 3.4 milyar kişi şehirlerde oturmayı tercih ediyor.



Çok gelişmiş bölgelerde nüfusun yüzde 75'i, az gelişmiş bölgelerde ise yüzde 45'i şehirde yaşıyor.



Şehirleşme oranı kıtalar bazında değerlendirildiğinde bu rakamın en yüksek olduğu kıta yüzde 82 ile Kuzey Amerika. 348.4 milyon kişinin bulunduğu bu kıtada 285.7 milyon kişi hayatlarını şehirlerde sürdürüyor.



Şehirleşme oranı, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle paralellik gösterirken, en düşük şehirleşme oranına sahip 82.8 milyon nüfuslu Etiyopya'da sadece 14.1 milyon kişi şehirlerde yaşıyor.



Dünyada en yüksek şehirleşme oranına sahip ülke ise Venezuela. 28.6 milyon nüfuslu bu ülkede insanların yüzde 94'ü, yani 26.9 milyonu hayatlarını şehirlerde sürdürüyor.



2050 yılına gelindiğinde dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı tahmin edilen Hindistan'da nüfusun halen yüzde 30'u şehirlerde yaşarken, 2009 itibariyle en büyük nüfusa sahip Çin'de ise şehirleşme oranı yüzde 44... 1 milyar 198 milyonluk Hindistan'da sadece 359.4 milyon, 1 milyar 345.8 milyonluk Çin'de ise 592,2 milyon kişi şehirlerde bulunuyor.



Bangladeşte, nüfusun yüzde 28'i, Kongo Demokratik Cumhuriyetinde yüzde 35'i, Pakistan'da yüzde 37'si, Tayland'da yüzde 34'ü ve Vietnam'da da yüzde 28'i şehirlerde yaşıyor.



Şehirleşme oranının en yüksek olduğu ülkelere bakıldığında ise Venezuela'nın ardından yüzde 92 ile Arjantin ve yüzde 90 ile İngiltere geliyor. 40.3 milyon nüfuslu Arjantin'de 37.1 milyon kişi, 61.6 milyonluk İngiltere'de de 55.4 milyon kişi şehirlerde yaşıyor.



Bu ülkelerin ardından en yüksek şehirleşme hızına sahip ülkeler; Avustralya (yüzde 89), Brezilya (yüzde 86), Kore (yüzde 82), Amerika (yüzde 82), Kanada (yüzde 81), Fransa (yüzde 78) ve Meksika (yüzde 78) şeklinde sıralanıyor.



BM Nüfus Fonuna göre 2009 yılı itibariyle 74.8 milyon nüfusa sahip Türkiye'de ise şehirleşme oranı yüzde 69 düzeyinde bulunuyor. Bir başka ifadeyle Türkiye'de nüfusun 51.6 milyonu şehirlerde yaşıyor.

