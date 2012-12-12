Dünyanın yanından dev göktaşı bugün geçiyor

Tüm dünya, Maya takvimine göre yeryüzünün 21 Aralık'ta yok olacağı ile ilgili iddialar nedeniyle diken üstündeyken devasa bir asteroit, bugün Dünya'nın yakınından geçiyor.

"National Geographic" ve "Space" internet sitelerine göre, "4179 Toutatis" adı verilen asteroit, 12 Aralık günü Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından geçip yoluna devam edecek.

Kıyamet iddialarının aksine yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 2,4 kilometre genişliğindeki asteroitin geçişinin Dünya'da herhangi bir etkiye yol açması beklenmiyor.

Asteroit, Dünya'ya en yakın olduğu anda Ay'dan 18 kat daha uzakta olacak.

Asteroitin geçişi, bazı internet sitelerinde canlı olarak yayımlanacak ve teleskoplarla da izlenebilecek.

İlk kez 1934 yılında görüntülenen 4179 Toutatis asteroiti, resmen 1989 yılında Christian Pollas tarafından tanımlanmıştı. Pollas, asteroite bir Kelt tanrısının adını vermişti.

Yerfıstığına ya da yamuk bir patatese benzetilen Asteroit, her dört yılda bir Güneş'in çevresindeki dönüşünü tamamlıyor ve Dünya'nın yakınından geçiyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Uzay Araştırmaları Merkezi, Toutatis'i potansiyel olarak tehlikeli gök cisimleri kategorisine dahil ediyor, bu da asteroitin gelecekte gezegenimiz için tehdit oluşturabileceği anlamına geliyor. Ancak bu tehdidin en az 600 yıl sonra söz konusu olabileceği sanılıyor.

Bilim adamları, 1 kilometre uzunluğundaki herhangi bir gökcisminin Dünya'ya çarpmasının iklimlerin değişmesi gibi küresel sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. 5 kilometre uzunluğundaki Toutatis'in Dünya'ya çarpması durumunda büyük bir felakete yol açacağı düşünülüyor.