Dünyanın tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk havaalanı, Hindistan’ın kuzeybatısındaki Kerala eyaletinin Kochi bölgesinde, açıldı.

Kerala Eyaleti Başbakanı Oommen Chandy, alana yeni kurulan ve 46,150 güneş panelinden oluşan 12 megavatlık güneş enerjili elektrik santralini bugün bir açılış töreniyle hizmete sundu.

Eyaletin en geniş ve yolcu trafiği en yoğun havaalanı Kochi, böylece dünya çapında enerjisini tamamen güneş aracılığıyla üretebilen ilk havaalanı statüsüne kavuştu.



Uluslararası Kochi Havaalanı, bu projeyle günlük ihtiyacı olan 48,000 birim enerjiyi, alana daha önce kurulmuş olan 1.10 megavatlık güneş enerjili elektrik santralinin de desteğiyle sağlayabilecek. Santral, havaalanının kargo bölmesinin yanındaki yaklaşık 200 bin metrekarelik alana konumlandırıldı.



Havaalanının yeni güneş enerjisi sistemi, önümüzdeki 25 yıl içinde 3 milyon ağaç yeni ağaç dikmeye ya da 750 milyon millik sürüş yapmamaya karşılık gelen karbon salımı azaltacak.