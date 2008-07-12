Dünyanın suyu İstanbul’da konuşulacak

Su konusunda en büyük uluslararası etkinlik olan Dünya Su Forumu’nun beşincisi "Su İçin Farklılıkların Birleştirilmesi" ana temasıyla 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.



5. Dünya Su Forumu bilgilendirme toplantısı, Devlet Su İşlerinin Libadiye’deki 14. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi.



Sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Dünya Su Forumu Koordinatörü Daniel Zimmer, suyun dünyada kritik ve önemli bir konu olduğunu ifade ederek, dünyanın bu sorunu halletmesinde Türkiye’nin önemli bir rolü olduğuna inandıklarını söyledi.



Suyun hayatın, kültürün ve ekonominin bir parçası olduğunu vurgulayan Zimmer, su kaynaklarının büyük tehdit altında olduğunu kaydetti.



Zimmer, dünyanın üçte birinin susuzluk çektiğini, gelecekte bu oranın daha da kötüye gideceğini belirterek, "Önümüzdeki 20 yıl içinde dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çekmesi bekleniyor" dedi.



Su sorunlarının yaşanmasında iklim değişikliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Zimmer, bir an önce bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini anlattı.



Yerkürenin yüzde 70’ini suyun oluşturduğunu ve bu dev su kütlesinin sadece yüzde 5’inin kullanılabilir su kaynağı olduğunu dile getiren Zimmer, "Bu az miktardaki su kaynağının da sadece yüzde 10’u temiz su kaynağı olmakta. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun olup, 2,6 milyar kişi sağlıklı suyu bulamıyor" diye konuştu.



Zimmer, bunun, forumda ele alınacak en önemli konulardan biri olduğunu, forum sonunda alınacak kararların uygulanması konusunda da siyasilere büyük görev düştüğünü bildirdi.



Foruma ev sahipliği yapacak olan Türkiye’nin birçok ülke arasından seçildiğini ifade eden Zimmer, su konusunda Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu ve forum için hazırlıkların da çok iyi olduğunu söyledi.



Zimmer, foruma su ile ilgili bütün sektörlerin katılımını sağlamaya çalışacaklarını, bu konuda, su uzmanları, politikacılar, karar vericiler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.