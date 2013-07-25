Dünyanın 'spam' merkezi Belarus

Belarus merkezli internet adreslerinin yaklaşık yüzde 30'u, bu siteler üzerinden yayılan 'çöp mesajlar' (spam) nedeniyle internet güvenlik şirketleri tarafından engelleniyor.

İnternet güvenlik şirketi Cloudmark'ın yaptığı açıklamaya göre, tüm dünyada engellenen internet adresleri listesinin başında Doğu Avrupa ülkeleri geliyor.

Cloudmark, diğer ülkelerde çöp mesajlara getirilen kısıtlamaların ardından Belarus'un bu tür mesajları yayan şirket ve grupların ilgi gösterdiği başlıca ülke durumuna geldiğini ifade eti.

Amerika Birleşik Devletleri, halen, tüm dünyaya yayılan çöp mesajların en büyük kaynağı.

Ancak Cloudmark güvenlik şirketinden Andrew Conway, yüzde 27,4'le Belarus’un, yüzde 22,3'le Romanya’nın ve yüzde 3'le Rusya'nın en fazla IP adresinin (Internet İletişim Kuralı Adresi) kara listeye alındığı ülkeler listesinin başında yer aldığını söyledi.

Conway, çöp mesajları engelleyebilmek amacıyla Belarus merkezli üç milyondan fazla internet adresinin engellendiğini belirtti.

Belarus açık farkla önde

Güvenlik araştırmaları yapan Sophos şirketinden Paul Ducklin, Belarus'ta çöp mesaj gönderen IP adreslerinin nüfusa oranına bakıldığında, bu ülkenin çok açık farkla ilk sırada yer aldığını söyledi.

Ducklin, "Tüm yıl boyunca Belarus başta gelen ülke oldu. Küçük bir ülke olmasına rağmen, oransal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşmış durumdalar" dedi.

Cloudmark şirketinden Andrew Conway, Belarus'un çöp mesaj gönderen ülkeler listesindeki yükselişinin, Rusya gibi diğer ülkelerin bu uygulamayı engellemek için katı kurallar ve kontroller getirmesine bağlı olduğunu belirtti.

Uzmanlar, diğer ülkelerdeki sistem yöneticileri ve internet servis sağlayıcısı şirketlerin hızlı harekete geçerek çöp mesajları engelleyici önlemleri devreye sokmasının, bu tür şirketleri ve grupları başka ülkelere yönlendirdiğini ifade ediyor.

Belarus'taki internet servis sağlayıcı şirketler, özellikle diğer internet ağları ve şirketleri tarafından engellenen Romanya merkezli çöp mesaj çetelerinin gözdesi haline geldi.

Normal şirketler de etkilenecek

Andrew Conway, "Normal şartlar altında, internet şirketlerine baktığımızda, bu şirketlerin ev sahipliği yaptığı internet adreslerinin yüzde 1'i engelleniyor ya da kara listeye alınıyorsa, bunun bir sorun olduğunu kabul ederiz" dedi.

Conwawy, Belarus merkezli internet şirketlerinin, gevşek güvenlik kontrolleri nedeniyle, büyük olasılıkla başka ülkelerdeki çetelerin suçunu üstlenmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çöp mesajların büyük bir bölümü, gönderildiği sanılan ülkelerin aksine, korsanlar tarafından ele geçirilmiş bilgisayarlar üzerinden dünyaya dağılıyor.

Güvenlik uzmanları, geniş kapsamlı engellemeler ve kara listelerin, normal şirketler üzerinde de ister istemez etkisi olacağını belirtiyorlar.

(BBC Türkçe)