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Bilim / Teknoloji

Dünyanın sonuna 2 dakika kaldı

‘Kıyamet Saati', nükleer savaş tehlikesindeki artış göz önüne alınarak 30 saniye ileri alındı

26 Ocak 2018 00:44

Güncel gelişmelere bakarak dünyanın sonunu tahmin etmek üzere geliştirilen sembolik "kıyamet saati", olası bir nükleer savaş ve diğer küresel tehditler göz önüne alınarak 30 saniye ileri alındı. Sembolik saatin "gece yarısını vurmasına" 2 dakika kaldı.

'Kıyamet Saati', Atom Uzmanları Bülteni’ne (The Bulletin of the Atomic Scientists) bağlı bilim insanları tarafından güncelleniyor.

Yapılan yıllık güncellemeye göre; dünya ‘gece yarısına’ hiç olmadığı yakın. Hatta öyle ki, bu sembolik saate göre Dünya, nükleer bir felakete sadece ‘iki dakika’ uzaklıkta.

Kurul kararını açıklarken, Kore Yarımadası'nda yükselen tansiyondan, büyük güçler tarafından yapılan nükleer harcamaların artışından, dünya genelinde silah kontrol müzakerelerinin olmayışından ve iklim değişikliğiyle mücadele için siyasi iradenin tökezlemesinden duyulan rahatsızlığı gerekçe gösterdi.

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