Dünyanın sonu mu geliyor?

Şaka değil, Maya Takvimi'ne dikkat kesilen bir sürü insan bu soruyla meşgul. Astronomlar, Maya takviminde önemli bir zaman diliminin sona ereceğine işaret edilen 21 Aralık 2012 ile ilgili soru bombardımanı altında...

Maya Takvimi’nde gösterildiği gibi 2012’de dünyanın sonu gelecek mi? Bu soru, söylenenleri kabul eden veya etmeyen milyonlarca kişinin kafasını kurcalıyor.

Guatemalalı Maya bilgesi Apolinario Chile Pixtun, 21 Aralık 2012 ile ilgili soru bomnardımanına tutulmaktan bunalmış. ‘Merak ettiklerinizi astronoma sorun’ adlı sitenin sahibi, Cornell Üniversitesi’nden Ann Martin, insanların 2012 söylentileriyle korkuda olduğunu söylüyor: “Dördüncü sınıflardan bile ‘Ölmek için çok gencim’ türü e-postalar almak çok kötü. İki çocuk annesi bir kadın çocuklarının büyüdüğünü göremeyeceği için karalar bağlamış.” Guatemalalı Chile Pixtun ise kıyamet senaryolarının Maya Takvimi’nden değil, Batı’dan gelen bilgiler olduğunu anlatıyor.

Peki insanları 2012 çılgınlığına iten söylentiler nereden geliyor? Mayalılar 21 Aralık 2012 tarihinde önemli bir zaman diliminin sona ereceğine işaret ediyor. Konunun meraklılarıysa, kıyamet senaryolarına uyarladıkları 2012 yılında gerçekleşecek astronomik olaylara dikkat çekiyor. Bu olayların 25 bin 800 yılda bir meydana geldiğini söylüyorlar. Bugüne kadar 1987’deki Jüpiter etkisi, Gezegen X gibi buna benzer kıyamet söylentileri türemişti. Ancak bu kez iddiaların bazı arkeolojik temelleri de mevcut.

Meksika’da 1960’ta bulunan tablette Mayaların savaş ve yaratma tanrısının 2012’de beklenmedik bir gelişmenin dünyayı etkileyeceğini söylediğine dair yazılar var. Metnin dünyayı neyin etkileyeceğini anlatan bölümü okunamıyor. Arkeolog Guillermo Bernal, “O gökten inecek” yazıyor olabileceğini düşünüyor ama bu senaryoların, Batı efsaneleri sona erdiği için Mayalara mal edilen fazla ‘Batılı ve Hıristiyan’ bir kavram olduğu kanısında. Mayalarsa 2012’den çok, kuraklık çeken Yucatan Yarımadası için endişede.