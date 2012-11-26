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Yaşam

'Dünyanın sonu için' ihtiyaç seti!

Maya takvimine göre 21 Aralık'ta kıyametin kopacağına olan inanç Rusya'da 'Dünyanın sonu için' ihtiyaç setinin hazırlanmasına neden oldu

26 Kasım 2012 11:20

Rusya’nın Tomsk kentindeki marketlerde üzerinde ''dünyanın sonu için'' yazılar bulunan ihtiyaç setleri satılmaya başladı.

Rusya’nın Tomsk kentindeki marketlerde üzerinde “Dünyanın sonu için” yazılar bulunan ihtiyaç setleri satılmaya başlandı.

Rus İnterfax haber ajansının verdiği habere göre, her setin içerisinde yaka kartı, kibrit, ilaçlar, bir paket karabuğday ve küçük bir şişe votka bulunuyor.

Setin satıcısı ürünü sadece Tomsk sakinlerine değil başka şehirlere de gönderebileceklerini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Maya takviminin 21 Aralık 2012 tarihini Dünya’nın sonu olarak işaret ettiğine inanan birçok insan dünyanın çeşitli yerlerinde kendilerine göre değişik tedbirler alıyor.

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