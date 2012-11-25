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Yaşam

Dünyanın sonu için ihtiyaç seti!

Satıcı setin içerisindeki ürünlerin gerçek olduğunu, ip ve sabunun ise kullanıcının kendisinin takdirine kaldığını söyledi.

25 Kasım 2012 19:07

 

Rusya'nın Tomsk kentindeki marketlerde üzerinde "Dünyanın sonu için" işaretli ihtiyaç setleri satılmaya başlandı 
 
Rus İnterfax haber ajansının verdiği habere göre her setin içerisinde adı, soyadı ve diğer bilgilerinin yer alabilmesi için bir yaka kartı ve ilaçlar, bir paket karabuğday, bir konserve çaça balığı ve küçük bir şişe votka bulunuyor. Ayrıca setin içerisinde bir not defteri, kalem, iki mum, kibrit, iplik ve sabun da bulunuyor. 
 
Satıcı setin içerisindeki ürünlerin gerçek olduğunu, ip ve sabunun ise kullanıcının kendisinin takdirine kaldığını söyledi. Satıcı ayrıca setlerin sadece Tomsk sakinleri için değil başka şehirlere de gönderebileceklerini belirtti. 
 
Hatırlanacağı üzere Maya takviminin 21 Aralık 2012 tarihini Dünya’nın sonu olarak işaret ettiğine inanan birçok kişi bir aydan az bir süre kalan gün için dünyanın çeşitli yerlerinde kendilerine göre değişik tedbirler alıyor. 
 
Kaynak: Siyamend Kaçmaz /DHA 

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