Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı öldü

Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı 'Sudan' yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu ölümle beraber teorik olarak kuzey beyaz gergedanlarının soyları da tükenmiş oldu.

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nden yapılan açıklamada Sudan'ın 'asaleti ve gücü nedeniyle çok sayıda kişinin kalbini fethettiği' söylendi.

45 yaşındaydı

Açıklamada 45 yaşındaki Sudan'a sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dün ötenazi uygulandığı açıklandı.

Sudan'ın son anlarında ayağa kalkamadığı, kasları ve kemiklerinin zarar gördüğü, derisinde büyük yaralar olduğu ve arka sağ ayağında derin bir enfeksiyon olduğu belirtildi.

Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nin CEO'su Richard Vigne " Kendi türünün mükemmel bir temsilcisiydi. O, sadece gergedanların küresel çapta karşı karşıya olduğu kötü durum hakkında değil, sürdürülemez insan faaliyetleri nedeniyle soylarının tükenmesi ile karşı karşıya kalan binlerce diğer tür için de farkındalık yaratma amacıyla yapılan işlerdeki katkısıyla hatırlanacak" dedi.

Sudan' on yıllardır süren kaçak avcılık sonucu bu alt türün soyunu devam ettirme çabalarının önemli bir parçasıydı.

Teorik olarak Sudan'ın ölümüyle birlikte kuzey beyaz gergedanlarının soyları tükenmiş oldu ancak Sudan'ın hayatta olan 27 yaşında 'Najin' adlı dişi yavrusu ve Najin'in 17 yaşındaki dişi yavrusu 'Fatu' hayatta.

Son kuzey beyaz erkek gergedanı Sudan için geçen sene çöpçatanlık uygulaması Tinder'da da bir yardım kampanyası çerçevesinde 'Dünyanın Evliliğe En Uygun Bekarı' şeklinde bir profil sayfası da açılmıştı.

Vahşi doğada doğan Sudan adını dünyaya geldiği Afrika ülkesinden alıyor.

Önce çok küçük yaşta Çekya'daki bir hayvanat bahçesine konulan Sudan 2009'da üreme yeteneğini kaybetmemiş 2 dişi ve 1 erkek kuzey beyaz gergedanıyla birlikte Kenya'ya götürümüştü. Gergedanlar 24 saat süren silahlı koruma ve özel bir beslenme programına rağmen üreyememişti.

Koruma Bölgesi'nden yapılan açıklamada da "Çiftleştikleri görülse de başarılı bir hamilelelik gerçekleşmedi" dendi. Diğer erkek kuzey beyaz gergedanı 'Suni' doğal sebeplerle 2014'te ölmüştü.