T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Dünyanın serveti 136 trilyon euro

Sigorta ve finans şirketi Allianz'ın bu yıl altıncısını yayınladığı 'Küresel Varlık Raporu'nda çarpıcı veriler yer alıyor.

13 Ekim 2015 15:18


Allianz şirketinin yaptırdığı araştırmaya göre, dünya genelinde insanlar hiç olmadıkları kadar zengin. Şirketin, "Küresel Refah Raporu" özel hanelerin servetinin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Aynı zamanda toplam servet miktarı ise 136 trilyon euro seviyesine ulaştı.

Asya'da servet artışı baş döndürücü

Özellikle Asya ülkelerinde servet büyük bir hızla arttı. 2014 yılında, bölgedeki finansal varlıklar yüzde 16 oranında arttı. Bunun bir nedeninin de geçen yıl borsada yaşanan artışlar olduğu belirtiliyor. Şanghay Bileşik Endeksi 2014 yılında yüzde 50'den fazla yükselmişti. Ancak dünyanın en büyük servetlerinin bulunduğu yerler konusunda ise fazla bir değişiklik olmadı.

En zengini İsviçre var

İsviçre'de kişi başına düşen net gelir 157 bin euro. İsviçre'yi ABD izliyor. Japonya'da kişi başına düşen gelir 73 bin 500 euro. Sekizinci sırada olan Japonya, listedeki ilk Asya ülkesi ve Singapur'un hemen önünde yer alıyor.

Tasarruflar nereye yatırılıyor?

Çin ise 8 bin dolarlık kişi başına gelirle listenin 33'üncü sırasında. Çin'in aksine, Batı Avrupa'da finansal varlıkların artışı yavaş seyretti. Bunun nedeni insanların yatırım yaparken ürkek davranması. Tasarrufların yüzde 70'i gündelik ya da sabit vadeli hesaplara, veya sigorta ve emeklilik fonları gibi getirisi düşük fonlara yatırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SigortaAllianzVarlık RaporuRefah Raporu34;AsyaBileşik EndeksiABDJaponyaSingapurBatı AvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/WB/BÖ/AG/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24