Dünyanın serveti 136 trilyon euro



Allianz şirketinin yaptırdığı araştırmaya göre, dünya genelinde insanlar hiç olmadıkları kadar zengin. Şirketin, "Küresel Refah Raporu" özel hanelerin servetinin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Aynı zamanda toplam servet miktarı ise 136 trilyon euro seviyesine ulaştı.

Asya'da servet artışı baş döndürücü

Özellikle Asya ülkelerinde servet büyük bir hızla arttı. 2014 yılında, bölgedeki finansal varlıklar yüzde 16 oranında arttı. Bunun bir nedeninin de geçen yıl borsada yaşanan artışlar olduğu belirtiliyor. Şanghay Bileşik Endeksi 2014 yılında yüzde 50'den fazla yükselmişti. Ancak dünyanın en büyük servetlerinin bulunduğu yerler konusunda ise fazla bir değişiklik olmadı.

En zengini İsviçre var

İsviçre'de kişi başına düşen net gelir 157 bin euro. İsviçre'yi ABD izliyor. Japonya'da kişi başına düşen gelir 73 bin 500 euro. Sekizinci sırada olan Japonya, listedeki ilk Asya ülkesi ve Singapur'un hemen önünde yer alıyor.

Tasarruflar nereye yatırılıyor?

Çin ise 8 bin dolarlık kişi başına gelirle listenin 33'üncü sırasında. Çin'in aksine, Batı Avrupa'da finansal varlıkların artışı yavaş seyretti. Bunun nedeni insanların yatırım yaparken ürkek davranması. Tasarrufların yüzde 70'i gündelik ya da sabit vadeli hesaplara, veya sigorta ve emeklilik fonları gibi getirisi düşük fonlara yatırılıyor.