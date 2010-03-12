Dünyanın seks haritası çıkarıldı

T24 - İngiliz gazetesi The Sun'da toplumların cinsel yaşamlarını kapsayan bir araştırma yayımlandı.





Araştırmada dünyanın farklı ülkelerindeki seks alışkanlıkları incelendi. Bu ülkeler arasında Türkiye yok ancak diğer ülkelere ait ilginç istatistikler yer alıyor.



Yeni Zelanda



Hayat boyu ortalama 20.4 eşe sahip olan Yeni Zelandalı kadınlar, ‘rastgele cinsel ilişki’de bir numara.



Avusturya



Avusturyalı erkekler ortalama 29.3 eşe sahip. Bu oranla en çapkın millet sıfatını elinde bulunduruyorlar.



İsveç



Kuzeyin en güzel kadınlarına sahip olduğu düşünülen İsveç, aynı zamanda kadınların en çok biseksüel ilişki yaşadığı ülke.



İspanya



OnePoll.com’un yaptığı ankete göre dünyanın en iyi sevişen erkekleri İspanyollar.



Almanya



Alman erkekleri kadınlar tarafından en kötü şevişen erkekler olarak seçildi. Nedeni ise kötü kokmaları.



Yunanistan



Prezervatif markası Durex'in araştırmasına libidosu en yüksek millet Yunanlar. Yunanistan'ın Mykonos Adası ‘seks oyun bahçesi’ olarak anılıyor.



Avustralya



Sutyen satışarı baz alınarak yapılan araştırmada en büyük göğüslü kadınların Avustralya’da olduğunu ortaya çıtı.



ABD



ABD yapımı porno filmlerinin yüzde 90'ı California'nın San Fernando Vadisi'nde çekiliyor.



İsrail



Tel Aviv 250 adet genelev ile dünyanın 'genelev başkenti' olarak biliniyor.



Tayland



Ortalama 10 dakika ile sevişmenin en kısa sürdüğü ülke Tayland.



Brezilya



Cinsel Davranışlar Atlası'na göre ortalama 30 dakika ile en uzun sevişen millet Brezilyalılar.



Endonezya



Endonezyada yılda 7 kez düzenlenen ve ‘Pon’ adı verilen özel bir tatil bulunuyor. Bu tatilde eşlerinden başka bir kadınla Java Dağı'na çıkan Endonezyalılar'ın bu kadınla 7 kez birlikte olursa tüm dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor.



Fransa



Fransızların yüzde 41'i hayatlarında bir kez de olsa seks partisine katılıyor veya eşlerini değiştiriyor.



Japonya



500 kişinin katılımıyla, dünya grup seks rekoru Japonya'ya ait. Tokyo'nun Harajuku bölgesi 'fetişin başkenti' olarak biliniyor.



Hindistan



Telefon seksi ilk çıktığında Hintliler telefon hatlarını kilitlediler. Birçok kişi pahalı olan görüşme ücretleri nedeniyle icralık oldu ve hükümet bu hatları yasakladı.



İngiltere



İngiltere'nin banliyösünde bulunan Upminster, porno film ve seks oyuncaklarına ülke genelinden 7.9 kat daha fazla para harcıyor.



