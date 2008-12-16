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Bilim / Teknoloji

Dünyanın şekillenmesindeki sır çözüldü

Uluslararası bir bilim adamı ekibi, ilk kez Dünya kabuğunu şekillendiren bir jeolojik olayı kaydetti.

16 Aralık 2008 02:00

Nature dergisinin Ocak sayısında yayımlanacak habere göre, amerikalıların başını çektiği uluslararası bilimcilerden oluşan ekip, ilk kez Dünya kabuğunu şekillendiren bir jeolojik olayı kaydetti.

Amerikan basınına göre, Purdue Üniversitesi’nden Profesör Eric Calais başkanlığındaki araştırmacılar, birbirinden ayrılan ve yüzeye doğru erimiş kayaları püskürten iki Afrika tektonik plakasının hareketini ölçtüler.

“Bent hareketi” verdikleri bu yeryüzü kabuğu hareketini ilk kez ölçümleyerek kaydeden bilim adamları, bu jeolojik olay sonucu iki plaka arasında en az 10 km uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde bir magma duvarı oluştuğunu belirttiler.

Bu tip bent hareketlerinin ince okyanus kabuğunda daha önce oluştukları bilinirken, bilim adamları ilk yeryüzü kabuğunun bu ince tabakasındaki jeolojik hareketi doğrudan gözlemleme ve rakamlarla ölçme imkanı buldular.

Bu jeolojik hareketin, Dünya’nın nazik dış kabuğu “litosfer”in nasıl kırılarak ayrıldığı ve hareket ettiğini gösteren önemli bir olay olduğunu belirten araştırmacılar, kıtaları iten ve çeken güçlerin kabuğu kıracak kadar güçlü olmadıklarını, ancak sürekli bent hareketinin litosferi zayıflattığını ve böylece daha az güçle kırılgan hale getirdiğini kaydettiler.

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