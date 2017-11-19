Dünyanın önemli dijital seyahat ağlarından Matador Network, Türkiye’yi tanıtıyor.

ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının, dünyanın en büyük seyahat medyası şirketlerinden olan Matador Network’le başlattığı iş birliği çalışması meyvelerini vermeye başladı.

Turkey Home projesi kapsamında başlatılan çalışma sonucunda çekilen 8 film ve yazılan makaleler yayınlanmaya başladı. Matador Network ekibi ile birlikte gelen sosyal medyanın güçlü isimlerinden Tim Landis ve ailesi de çekilen filmlerle bir ailenin Türkiye tatilini etkileyici bir şekilde aktardılar.

Matador Network ekipleri İzmir, Dalyan, Efes ve Kapadokya’da Tim Landis ve ailesinin hikâyesini anlatan iki filmin yanı sıra, bu bölgelerin güzelliklerini aktaran dört ve ayrıca 360 derece kameralarla çekilen dört filmle birlikte on filmi daha yayına hazırladı.

Bunun dışında Matador Network’le yapılan iş birliğiyle \'Türkiye’de ziyaret edilebilecek en romantik 8 yer\', \'Türkiye’nin bir sonraki tatil planınızda yer alması için 8 sebep\', Türkiye’deki en iyi doğal alanlar için seyahat rehberiö ve \'Türkiye’deki en iyi alışveriş noktaları\' başlıklı dört makale daha yayınlandı. Yapılacak bu çalışmalarla Matador Network’un etki alanında olan yüz milyonlarca takipçiye ulaşılması hedefleniyor.

Matador Network aylık 110 milyon kişiye ulaşan seyahat ve macera düşkünleri için en hızlı büyüyen seyahat portallarından biri olarak dikkat çekiyor. Online olarak yayınlanan derginin her ay yaklaşık 10 milyon ziyaretçisi bulunurken; Facebook’ta 1 milyon 200 bin, Google+’ta 1 milyon 900 bin, Instagram’da 209 bin takipçisi bulunuyor. Matador Network büyük ağırlıkla ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hindistan’dan takip ediliyor.

