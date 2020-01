Dünyanın önde gelen gazeteci örgütleri, Türkiye’den acil toplantı talep etti

Uluslararası 14 basın örgütü, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kapatılan basın kuruluşlarını ve Cumhuriyet gazetesine düzenlenen operasyondan rahatsızlık duyduklarını belirterek, ‘hukuk devletinin altını oymaya son verme’ çağrısı yapıldı.

Diken’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben, acil toplantı gerçekleştirme talebiyle yazılan çağrı mektubunda, gözaltı ve kapatma kararları kınanarak, “Dünyanın önde gelen basın ve ifade özgürlüğü örgütlerinden oluşan uluslararası koalisyonun altta imzası bulunan üyeleri olarak, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan opeasyonun ve Kürtlere yönelik yayınlarıyla bilinen 15 medya kuruluşunun kapatılmasının ardından, acil toplantı talebimizi iletmek üzere bu mektubu yazıyoruz” dendi.

"Bu hamle, bizde derin bir rahatsızlık yarattı"

Mektuba, The International Press Institute (IPI), The Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporters Without Borders (RSF), The International Federation of Journalists (IFJ), The European Federation of Jorunalists (EFJ), ARTICLE 19, Index on Censorship, The Ethical Journalism Network (EJN), PEN International, The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), The South East Europe Media Organisation (SEEMO), IFEX, Association of European Jorunalists (EAJ) ve The European Centre for Press and Media Freedom imza verdi.

15 medya kuruluşunun KHK ile kapatılmasının tüm medyayı kontrol alma çabasında yeni bir adım olduğu kaydedilen mektupta, “Türkiye’de eleştirel haber ve yorumların yer alabildiği az sayıda kaynaktan biri olan Cumhuriyet’e yönelmekle birlikte, aynı zamanda önde gelen bir uluslararası insan hakları örgütünün temsilcisini de hedef alan bu hamle, bizde derin bir rahatsızlık yaratmıştır” ifadeleri kullanıldı.

"Gazetecilik mesleğine yönelik olağanüstü bir taarruz"

“Bu gözaltılar, daha ziyade, Türkiye’deki mevcut OHAL yönetiminin, hükümeti eleştirmeye cüret eden herkese karşı ayrım gözetmeksizin kullanıldığını gösteriyor” denilen mektupta, gözaltı ve kapatma kararları ‘gazetecilik mesleğine yönelik olağanüstü bir taarruz’ diye nitelendi.

Mektupta hükümet ve Erdoğan’a da şu çağrı yapıldı: “Türkiye’deki kanun yapıcıları, OHAL yetkilerini meşru muhalefeti susturmaya, özgür medyaya daha fazla baskı yapmaya ve tüm bunlardan arda kaldığı kadarıyla hukuk devletinin altını oymaya son vermeye davet ediyoruz.”

Gazetecilik örgütleri

Basın özgürlüğü koalisyonunda IPI'ın yanı sıra şu örgütler yer alıyor: Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Article 19, Index on Censorship, Etik Gazetecilik Ağı (EJN), PEN International, Dünya Gazeteciler ve Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA), Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), IFEX, Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ) ve Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF).