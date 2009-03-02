Dünyanın ömrünü uzatmak için saçlarını kısalttılar

Saçlarını yıkarken daha az su kullanmayı ve şampuan ve aç kremi gibi kimyasallardan tasarruf etmeyi hedefleyen öğrenciler bellerine kadar uzanan saçlarını kestirdi



Trabzon, Akçaabat ilçesindeki Mehmet Arslantürk İlköğretim Okulu’nun kız öğrencileri, küresel ısınmaya ve su tasarrufuna dikkati çekmek için bellerine kadar uzanan saçlarını okulda kestirdi.



Okulun Müzik Kulübü’nün organize ettiği etkinlikte, yaklaşık 60 kız öğrencinin bellerine kadar uzanan saçları, okulun velilerinden olan kuaför tarafından müzik odasında kesildi.



Kulübün rehberi müzik Öğretmeni Sema Erenel, yaptığı açıklamada, dünyanın geleceğini ilgilendiren büyük bir tehlike olan küresel ısınmaya dikkati çekmek ve bunun önüne geçmek için uzun saçlı kız öğrencilerin saçlarını, velilerinin izni ve bilgisi dahilinde kestirdiklerini söyledi.



Bir gün içerisinde yaklaşık 60 öğrencinin saçlarını kestirdiklerini ifade eden Erenel, "Uzun saçların kesilmesiyle büyük su tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca şampuan, saç kremi gibi kimyasal maddelerin kullanımını azaltıyoruz. Saç kurutma makinesinin işlevini azaltarak elektrik tasarrufu yapıyoruz. Böylece dünyamızın geleceğine katkıda bulunuyoruz" dedi.



Kendisinin de öğrencileri gibi uzun olan saçlarını kestirdiğini anlatan Erenel, "Öğrencilerimiz ve aileleri durumdan çok memnunlar. Biz, başlattığımız bu uygulamayı sürdürmek, diğer öğrencilerimizin de saçlarını velilerinin izni doğrultusunda kestirmek istiyoruz" diye konuştu.



Saçlarını kestiren öğrencilerden İrem Yıldız, kulüp olarak gerçekleştirdikleri bu projenin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Saçlarım kısalınca sudan, elektrikten, şampuandan tasarruf ediyoruz. Saçlarımız kısalıyor ama dünyamızın ömrünü uzatıyoruz" dedi.



Büşra Balta ise saçlarının kesilmesinden hiç üzüntü duymadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde küresel ısınma büyük sorunlar yaratıyor. Sularımız gittikçe yok oluyor. Ben de buna katkıda bulunmak istedim. Belime kadar olan saçlarımı kestirdiğim için hiç üzülmedim. Banyo yaparken saçlarıma daha az su akıtıyorum, şampuanı az kullanıyorum, hızlıca kuruyor. Böylece ülkeme de bir katkıda bulunduğum için çok mutlu oluyorum. Ailem de çok mutlu. Bizim Karadeniz kızlarının saçları bellerine kadar gelir, annelerimiz de çok özen gösterir, bakımlarını yapar. Ama annem de küresel ısınmaya yararı için bunu benimsedi."



Eda Berber de kampanyaya katılan arkadaşlarına teşekkür ederek, "Çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Herkes çok mutlu. Çünkü küresel ısınmaya elimizden geldiğince dur demeye çalışıyoruz. Sudan tasarruf ediyoruz. Daha önemlisi ne olabilir ki" diye konuştu.



Saç kesimini yapan velilerden kuaför Leyla Karataş ise şimdiye kadar böyle önemli bir konu için makas kullanmadığını ifade ederek, "Dünya üzerinde böyle bir sorun var. Bana da cazip geldi. Bir gün içerisinde yaklaşık 60 saç kestik ama talep sürüyor" dedi.



Uzun saç ile kısa saç arasında öncelikle yıkamada büyük fark olduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:



"Islanması daha kısa sürede oluyor kısa saçın. Şampuan daha az kullanılıyor. Zaman tasarrufu var. Kısa sürede kuruyor. Uzun saçın toplanması, örülmesi var. Ama kısa saçı öğrenci kendi başına toplayıp düzeltebiliyor. Zamandan tasarruf yapılıyor. Her yönden avantajlı. Çevredeki komşularıma da tavsiye ediyorum. İnsanlar artık pratik yaşamayı da seviyorlar, bilinçleniyorlar. Bu kampanyayla birlikte talep artıyor. Öğrenciler evime kadar haber yollayıp saçlarını kestirmek istediklerini söylüyorlar." (AA)



