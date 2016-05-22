'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü haritadan siliniyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, bu yıl yağışların yetersiz olması ve yeraltı su seviyesinin hızla düşmesiyle kurudu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı, Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fetullah Arık, şu an göldeki görünen adeta bir avuç suyun ise yağışlarla biriken su olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, sönmüş bir volkan kraterinin suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan Meke Gölü, yeraltı su kaynağıyla besleniyordu. Ancak yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle suyla dolu olan göl, haritadan silinme noktasına geldi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı, Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fetullah Arık, Konya kapalı havzasında bu yıl yağış miktarında ciddi bir düşüşün olduğun belirtti. Arık, şunları söyledi: "Konya kapalı havzası; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'den oluşuyor. Havza içerisinde yağışların uzun yıllar ortalaması metrekareye 310 milimetre şeklindeydi. Son yıllarda yağış miktarında artış olsa da, örneğin 2014 yılında 523 milimetreye çıkmıştı, ama 2015 yılında ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle 2015 yılının tarımsal sulama mevsimi bitiminden sonra ciddi yağış düşüşleri oldu. Uzun yıllar ortalamalarına göre de neredeyse 10/1 seviyesine düşmüş yağış seyri izledik. Bunu şöyle izah etmek gerekiyor; örneğin uzun yıllar ortalaması 60 kilogram olan nisan ayı yağışı, bu yıl 6.1 kilogram yağış olarak gerçekleşti. 6.1 kilogram, hemen hemen hiç yağış gerçekleşmediği anlamına gelir. Dolayısıyla hem artan kuraklık, hem de düşen yağış nedeniylede yeraltı sularında ciddi çekilmelere neden oluyor."



Meke Gölü'nün UNESCO tarafından jeoloji mühendislerinin çalışma alanı olarak önerildiğine dikkat çeken Arık "Karapınar çevresi ve Meke Gölü, hem kültür mirası, hem de jeolojik miras listesi içerisinde önemli bir sırayı elde etmiştir." dedi.