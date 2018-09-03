'Dünyanın merkezi' Çorum'da turizm canlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - GOOGLE\'ın, 2016 yılı Haziran ayında coğrafik değerlere ve kara hesaplamalarına göre, \'dünyanın coğrafik merkezi\' olarak belirlediği Hitit medeniyetinin başkenti ve leblebisi ile ünlü Çorum\'a yerli-yabancı turist ilgisi arttı. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, \"Çorum dünyanın merkezi olarak belirlendikten sonra turizmi canlandı\" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Google\'nin 2016 yılı Haziran ayında coğrafik değerlere ve kara hesaplamalarına göre, dünyanın merkezinin Çorum olarak belirlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyanın merkezi olarak belirlenen kentte yerli-yabancı turist ilgisinin artırdığını ifade eden Gül, \"Çorum tarihi en eski olan illerimizden birisidir. İnsanların dünyanın merkezine gelmesi, kültürel zenginliği, inanç turizmini tarihi ve kültürel yapıları görmelerini istiyoruz. Çorum’da, 40 kilometrelik sanki bir Boğaziçi köprüsünü andıran boğaz manzarası veren su sporlarının yapıldığı bir kültürel ve turizm zenginliği olduğunu söylesek doğru söylemiş oluruz. Çünkü, Obruk’ta Oğuzlar ilçemizin sınırları içerisinde her türlü su sporları yapılmaktadır\" dedi.

Çorum\'un dünyanın merkezi olarak belirlenmesi ile turizmin canlandığını ifade eden Gül, \"Çorum’u tanımak isteyen yurt içinden ve yurt dışından gelen insanların sayısı arttığı görülmektedir. Buram buran tarih kokan ilimizde tarihi eserlerle ilgili önemli çalışmalarımız büyük bir özveri ile devam etmektedir. Konaklarımız aslına uygun olarak yapılmıştır. Yine Çorum için çok önemli olan ve kültür varlığı olan ayakkabıcılar çarşısı çalışmalarımız bizim dönemimizde başlanacak ve tarihi ve kültürel yapısına uygun bir şekilde tamamlamak adına gayret göstereceğiz. Özellikle Alacahöyük beldemizde yine Boğazkale\'de, ayrıca Ortaköy ilçemizin sınırlarlarının içerisinde bulunan Şapinova\'da çok büyük bir tarihi zenginliğe şahit olmalarını ve şahitlik yapmalarını özellikle istiyoruz ve onları dünyanın merkezi Çorum\'a davet ediyoruz\" diye konuştu.



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