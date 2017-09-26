Dünyanın işlenmemiş en büyük ikinci elması 'ucuza gitti'

Dünyanın işlenmemiş en büyük ikinci elması Lesedi La Rona, 1.109 karatlık boyutuyla 70 milyon dolardan açık arttırmaya çıktı. Botsvana’nın Tswana dilinde “ışık” anlamına gelen Lesedi la Rona elması, alıcı bulamayınca değerinin altında 53 milyon dolara Graff Diamonds'a satıldı.

Elmas, Lucara firması tarafından bulunmuş ve iki yıl içerisinde şirketin hisselerinin yüzde 40 düşmesine sebep olmuştu. 70 milyon dolardan açık arttırmaya çıkarılan Lesedi La Rona, 53 milyon dolar karşılığında İngiliz merkezli Graff Diamonds tarafından satın alındı. Elmasın, alıcı firma tarafından büyük bir parça mı yoksa küçük parçalar halinde mi satılacağı bilinmiyor.

Milyonlarca dolarlık anlaşmalar konusunda uzman olan Graff Diamonds, 2006’da Belçika’da girdiği bir açık artırmada 603 karatlık Lesotho Promise elmasını yalnızca 12.4 milyon dolara satın almıştı.

1960’da kurulan şirketin sahibi Laurence Graff, “Taş bize hikayesini anlatacak, nasıl kesilmek istediğini söyleyecek” dediği aktarıldı. Lesedi La Rona’nın ilk bulunduğunda hisselerinde büyük bir artış yakalayan Lucara, geçen sene yaşanan açık artırmalardan sonuç alamayınca hisse senetlerinde keskin bir düşüş yaşamıştı. Bu satışın, firmayı yeniden kendine getireceği konuşuluyor.

Daha önce keşfedilen dünyanın en büyük elması 1906 yılında Güney Afrika’da bulunmuştu. Cullinan ismiyle anılan 3.106 karatlık elmas, daha sonra küçük parçalara ayrılmış; bunlardan bazıları şu anda İngiliz kraliyet ailesinin taç mücevherlerinin bir parçasıydı.