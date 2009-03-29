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Yaşam

Dünyanın ilk yüzen otobüsü

İskoç girişimci George Smith’in Malta’da ürettiği yüzen otobüs görenleri şaşırtıyor.

29 Mart 2009 02:00

İskoç girişimci George Smith’in Malta’da ürettiği yüzen otobüs görenleri şaşırtıyor. Dünyanın ilk amfibik (hem suda, hem karada gidebilen) yolcu otobüsünü üreten Smith, “Altı yıldır bunun için çalışıyorum” diyor

The Daily Mail’in haberine göre ‘AmphiCoach GTS-1’ adı verilen prototip araç, 50 kişilik yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor. Diğer amfibik araçlar gibi suda yüzebilen otobüsün seri üretimine geçen Smith, fabrikasında yılda ortalama 12 adet yüzen otobüs üreteceklerini, bir otobüsün yaklaşık 280 bin sterline (yaklaşık 670 bin TL) mal olduğunu söylüyor.

Güvenlikle ilgili bazı izinlerin alınmasından sonra seri üretime geçecek olan Smith ve ekibi, aracın pek çok kentte kullanılacağına inanıyor. Tur şirketleri için çok kullanışlı olan bu otobüsle ilgilenen şirketlerin kendilerini bulduğunu anlatan Smith, aracın kıyısı bulunan turistik kentlerde çok işe yarayacağını düşünüyor. Deneme sürüşlerine katılanlar da yüzen otobüsü çok beğendiklerini, heyecan verici ve pratik bulduklarını söylüyorlar.

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