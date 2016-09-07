Dünyanın ilk yüz nakli yapılan hastası öldü

Dünyanın ilk yüz nakli yapılan hastası Fransız Isabelle Dinorie 49 yaşında hayatını kaybetti.

Cerrahlar, evcil köpeği tarafından yüzü parçalanan Dinoire'ye 2005'te yeni bir burun ve ağız yapmışlardı.

Ancak yüz nakli sonrası, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle kansere yakalandığı ve geçen Nisan ayında hayatını kaybettiği belirtildi.

Dinoire'ın ölüm haberinin ailesinin mahremiyet talebi nedeniyle kamuoyuna geç duyurulduğu kaydedildi.

Dinoire 2009'da BBC'ye yaptığı açıklamada aynaya baktığında kendi yüzüyle, organ bağışçısının yüzünün bir karışımını gördüğünü söylemiş ve "Bağışçı hep benimle" demişti.

Le Figaro gazetesi, vücudun organ reddi aşamasına girdiğini ve bunu önlemek için yoğun bir şekilde bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıldığı için Dinoire'nin iki farklı kanser türüne yakalandığını yazdı.

Dinoire köpeğinin yüzünü bir intihar girişiminin ardından parçaladığını söylemişti. İntihar girişimi için çok sayıda uyku hapı alan Isabelle Dinoire'un Labrador cinsi köpeğinin uyandırmaya çalışırken yüzünü parçaladığını belirtmişti.

Dinoire'nin ağzı, burnu ve çenesindeki yaralanmalar o kadar çoktu ki, doktorlar rutin yüz yeniden yapılandırma operasyonundan vazgeçip, yüz nakli yapmayı önermişlerdi.

Son yıllarda aralarında ABD, İspanya, Türkiye, Çin ve Polonya'nın da olduğu bazı ülkelerde yüz nakli ameliyatları yapıldı.