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Spor

Dünyanın ilk vegan kulübü şimdi de tamamen ahşap stat yapıyor

Forest Green Rovers, 5 bin kişilik ahşap stat için çalışmalara başladı

05 Kasım 2016 15:06

İngiltere 5. Ligi ekiplerinden Forest Green Rovers, tamamiyle tahtadan oluşan 5 bin kişilik stadın inşası için startı verdi.

Conference Premier Lig ekiplerinden Forest Green Rovers kulübü ilginç bir stadyum yaptırmaya karar verdi.

Ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan stadyum tamamen tahtadan oluşuyor. 5 bin koltuk kapasiteli olacak stadyum 100 milyon Euro'luk bir arazinin içinde kurulacak.

Dünyanın ilk vegan futbol takımı da olan Forest Green Rovers, menülerinden eti 2011’de yılında çıkartmış, haziran ayında da vegan deneyimi yaşatmak için süt ürünleri ve bal da dahil tüm hayvansal ürünleri bıraktılar.

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Forest Green RoversConferenceZaha Hadidahşap stat

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