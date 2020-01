Dünyanın ilk 'üçü bir arada' ibadethanesi

Almanya, aynı anda sinagog, kilise ve cami olarak kullanılmak üzere üç büyük dine eşit kullanım alanı verecek bir ibadethane inşa edecek.

Tek tanrılı üç büyük din üyelerine ibadet alanı açacak tek bir dini kompleks yapma fikri bundan 10 yıl önce Berlin’deki arkeolojik kazılar sırasında ortaya atıldı. 4 yıl önce bu fikri gerçekleştirecek uluslararası bir mimarlık yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonucunda aynı anda cami, sinagog ve kilise olarak hizmet verecek projenin mimarı olarak Kuehn Malvezzi mimarlık şirketi seçildi.

Haaretz’in haberine göre; inşasına gelecek yıl Berlin’de başlanacak 'House of One' (O’nun Evi) yaklaşık 700 metrekare büyüklüğünde olacak ve aynı bina içinde üç ayrı dine ait üç ayrı

ibadet alanı sunacak. Hangi dine ne kadar insanın mensup olduğu gözardı edilerek, her dine eşit metrekare ayrılacak projede alanların mimarileri ve iç tasarımları dinlere göre farklılık taşıyacak. Binanın dışında herhangi bir dine ait sembol yer almayacak.

Maliyeti web sitesi üzerinden gelen bağışlarla karşılanan O’nun Evi‘ne bir tuğla eklemenin bedeli 10 Euro. Şimdiye dek toplanan bağış da 1 milyon Euro'nun üstünde.