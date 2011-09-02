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Yaşam

Dünyanın ilk trans çocuğu

Kendini kız gibi hisseden 10 yaşındaki Jack, ismini Jackie olarak değiştirdi. Kız olarak daha mutlu olduğunu söyleyen Jack saçlarını uzatıp makyaj yapıyor.

02 Eylül 2011 03:00

 T24 - Kendini kız gibi hisseden 10 yaşındaki Jack, ismini Jackie olarak değiştirdi. Kız olarak daha mutlu olduğunu söyleyen Jack saçlarını uzatıp makyaj yapıyor.


Soyadının açıklanmasını istemeyen Amerikalı Jackie’in anne ve babası Jennifer ve John, çocuklarının cinsiyet değiştirme kararı aldığını, ailece de bunu desteklediklerini açıkladı.
Amerikan ABC kanalında yayımlanan ‘Good Morning America’ programına katılan Ohio’lu çift “Jackie iki yaşından beri kız çocuğu gibi giyinmekten hoşlanıyor. Süslenmeyi, bale yapmayı seviyor. Kız kardeşi Sagan, ona bir gün erkek olmaktan mutsuz olup olmadığını sormuş. Jack de ona ‘Kız olmayı isterdim’ demiş. Bir şeylerin ters gittiğini o zaman anladık” dedi.

Jackie’nin annesi Jennifer “10 yaşına geldiğinde gelip ‘Buna artık daha fazla tahammül edemeyeceğim, ben bir kızım ve öyle yaşamak istiyorum’ dedi. Ben de ‘Tamam, her şey düzelecek’ dedim. Artık ona Jackie diye hitap ediyoruz. Babası sorulduğunda iki kızı olduğunu söylüyor. Şimdilik her şey yolunda. Ama ileride ne gibi sorunlarla karşılaşır, bilemiyorum” cümleleriyle durumu özetledi.

Ancak Jackie’nin ailesinde herkes kararını desteklemiyor. Küçük kızın dedesi, ailenin tüm üyeleriyle görüşmeyi keserek “10 yaşındaki bir çocuğun verdiği ve tüm hayatını etkileyecek bu kararı desteklemek çılgınlık. Aslında çocuklarına büyük kötülük yapıyorlar” dedi.


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