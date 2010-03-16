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Yaşam

Dünyanın ilk tepetaklak evi

30 Mart’ta ziyarete açılacak olan Almanya’daki ‘ters ev’i inşa eden üç marangoz en çok banyoda zorlanmış.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya'da bir hayvanat bahçesine çatısı üstünde duran bütün eşyaların ters monte edildiği ev inşa edildi.

Dünyanın ilk tepetaklak evi...

Banyodaki eşyalardan mutfaktaki meyve sepetine kadar evdeki bütün eşyalar zemine asılı duruyor! Almanya’da bir hayvanat bahçesinde ziyarete açılacak evi üç marangoz inşa etmiş. En çok banyoda zorlandıklarını, bunun yaptıkları en ‘deli iş’ olduğunu söylüyorlar. Ev, Roald Dahl’ın Türkçe’ye ‘Bay ve Bayan Kıl’ adıyla çevrilen ‘The Twits’ adlı çocuk kitabından esinlenilerek tasarlanmış. ‘Çılgın ev’ 30 Mart’ta ziyarete açılacak.

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