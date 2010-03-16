Dünyanın ilk tepetaklak evi...

T24

Banyodaki eşyalardan mutfaktaki meyve sepetine kadar evdeki bütün eşyalar zemine asılı duruyor! Almanya’da bir hayvanat bahçesinde ziyarete açılacak evi üç marangoz inşa etmiş. En çok banyoda zorlandıklarını, bunun yaptıkları en ‘deli iş’ olduğunu söylüyorlar. Ev, Roald Dahl’ın Türkçe’ye ‘Bay ve Bayan Kıl’ adıyla çevrilen ‘The Twits’ adlı çocuk kitabından esinlenilerek tasarlanmış. ‘Çılgın ev’ 30 Mart’ta ziyarete açılacak.