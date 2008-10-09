Dünyanın ilk tam kol nakli gerçekleştirildi

Yüz nakilleri sıradanlaşacak

Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Alman çiftçi Karl Merk, altı yıl önce geçirdiği bir iş kazasında iki kolunu da kaybetti. Doktorlar iki kez yapay protez takmak üzere Merk’i ameliyata aldı, ancak başarılı olamadılar.Münih Teknik Üniversitesi’nin eğitim amaçlı "Rechts der Isar Clinic" adlı hastanesine başvuran Merk, yıllarca bağışçı bekledikten sonra, yeni kollarına temmuz ayında kavuştu. Ameliyat, iki ayı aşkın bir sürenin ardından dün yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. 24 saat gözetim altında tutulan Merk, "Bu duyguyu anlatamam. Her gün biraz daha rahat hareket ediyorum" dedi. Merk, kendi kendine yemek yiyip giyinebileceği günleri iple çektiğini söyledi.Ameliyatı gerçekleştiren tıp ekibinin başındaki Christoph Höhnke, operasyonun 25 Temmuz gecesi başladığını ve 5 tıbbi ekipten oluşan 40 doktorun gerçekleştirdiği ameliyatın ertesi gün sona erdiğini belirtti. Birinci ekip, birkaç saat önce hayatını kaybeden bağışçının sağ kolunu, ikincisi sol kolunu alırken, üçüncü ve dördüncü ekipler kolların Merk’e naklini gerçekleştirdi. Son ekip, bağışçının bacağından bir damar alıp, nakledilen kolların dolaşım sistemine bağlanmasını sağladı.El nakilleri bile nadiren gerçekleşirken, iki kolun birden bütün halde nakledilmesi bir tıp devrimi sayılıyor. Üstelik Merk’in vücudu, bağışıklık ve dolaşım sistemi açısından yabancı dokuyu reddetmedi. Yaralar da hızla iyileşti. Doktor Höhnke, karısının, Merk’in elini ilk kez tuttuğunu gördüğünde çok duygulandığını belirtti.