-DÜNYANIN İLK SU ALTI TARİH MÜZESİ EDİRNE'DE EDİRNE (A.A) - 04.08.2010 - Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Erikli köyünde oluşturulacak yapay resif ve dünyanın ilk sualtı tarih müzesi için yarın ilk objeler Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılacağı törenle su altına bırakılacak. Proje sorumlusu ve profesyonel dalgıç eğitmeni Savaş Yapman yaptığı açıklamada, yarın Edirne'ye gelecek Bakan Günay'a proje ile ilgili bilgi verileceğini daha sonra yapımı biten çeşitli heykel, Seyit Onbaşının topu, tabyalar ve siperler ile askerlerin gemi yardımıyla suya bırakılacağını bildirdi. Yapman, çalışmaların su altından canlı olarak yayınlanacağını da belirterek, şunları söyledi: ''Keşan'a gelecek Bakan Günay'a ile konuklara Proje Danışmanı Savaş Yapman tarafından proje ile ilgili bir sunum sergilenecek. Sunumun ardından Bakan Günay ve konuklar Mecidiye İbrice Limanı'na gidecekler. Burada da yapay resiflerin ilk bölümü sualtına bırakılacak. Türkiye'de 14 yapay resif çalışması var. Bu en kapsamlı olanı olacak. Proje kapsamında deniz mercanları üretim çiftlikleri kurduk. Kore, İsrail'de bu çalışmalar yapılmış. Bizde uyguluyoruz. Saros'ta 13 tür mercan belirledik. Bunları üretip, resif bölgelerine aşılayacağız. Mercanlar suya oksijen sağladıkları gibi deniz canlılarına yaşam alanları oluşturuyorlar. Bölge balıkçılığını destekleme ve onlara yeni avlaklar oluşturmanın yanı sıra dünyanın ilk sualtı tarih müzesini de yapıyoruz. Çanakkale Savaşı'nın canlandırılacağı bu müzede 2.500 metrekare deniz yıldızı şeklinde kapalı alanda olacak. Su altında böyle kapalı bir alan oluşturulması da ilk olacak. Her yıl Çanakkale'ye binlerce Anzak geliyor. Onların bir bölümünü bölgeye çekmeyi amaçlıyoruz.'' Bu yıl 1 ay sürecek çalışmaların gelecek yıl yeniden başlayacağını ve projenin müze ve yapay resif oluşturulması bölümünün 2 yılda tamamlanmasının planlandığını kaydeden Yapman, mercan üretimi ile bilimsel çalışmaların devam edeceğini bildirdi. -PROJE İÇERİĞİ- Projede, yapay resif blokları, dünyanın ilk Su Altı Tarih Müzesi, ''Deniz Yıldızı'' biçiminde kapalı müze alanı yapılacak. Bu alanda ulusumuzun ve Çanakkale Savaşlarına katılmış tüm ulusların Çanakkale Savaşları ve ulusal mücadelemiz, resim ve heykel olarak tasvir edilerek görselleştirilecek. İki adet açık müze alanı olacak. Bu alanda; Çanakkale savaşlarını ve tarihini ifade eden, savaşa katılmış tüm ulusların asker, anıt ve heykellerinden oluşan görselleri, tabyalarla bütünleştirerek dünya tarihine mal olmuş bu büyük savaş dalarak gezilebilen alanlarda ölümsüzleştirilecek. (Türk-Anzak asker heykelleri, Seyit onbaşı ile topu gibi) Edirne-Keşan bölgesinin M.Ö. 30. yüzyıldan itibaren Luvi ve Traklar ile başlayan, eski Yunan, Pers, Makedonya ve Doğu Roma imparatorluğu yönetimlerine kadar Saros Körfezi'nin içinde bulunan gerçek tarihini ifade eden görseller ve Anforalardan oluşan tarlalar yaratılacak. Su Altı Tarih Müzesi kapsamında tarihe mal olmuş iki savaş gemisinin isminin verildiği 2 adet hurda savaş gemisi batığı ve bu batıkların gezilebilir alanlarında o gemilerin tarihinin yer aldığı pano resim, figür ve heykeller sergilenecek. (Nusret Mayın Gemisi,Mesudiye Zırhlısı). Bir adet C47 türü hurda uçak batığı ve koltuklarında milli kahramanların ya da tüm cumhurbaşkanlarının heykelleri konulacak. Proje bitiminde tüm çalışma bölgeleri şamandıralarla markalanıp, dip tonozları ve dubalarla donatarak, çapa atılarak oluşacak tahribat engellenecek. Sualtında resif, batık ve müze alanlarını, su üstünde şamandıra ve dubaları kameralar ile donatarak, hem bölgenin kontrolü, hem de internet üzerinden tüm dünyadan izlenebilirliği sağlanacak.