Dünyanın ilk SMS'i NFT olarak satılacak

Dünyada atılan ilk kısa mesajın NFT'sinin açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi. Satışın en popüler kripto paralardan Ethereum ile yapılacağı bildirilirken Vodafone, elde edilecek gelirin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) bağışlanacağını duyurdu.

Vodafone, dünyada atılan ilk kısa mesajın (SMS) NFT'sinin açık arttırma ile satışa çıkarılacağını açıkladı. Satıştan elde edilecek gelirin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) bağışlanacağı bildirildi.

Dünyada atılan ilk SMS, Vodafone ağı üzerinden ilk olarak 3 Aralık 1992'de 'Mutlu Noeller' olarak gönderilmişti.

Açık arttırmanın Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi tarafından yürütüleceği aktarılırken satışın en yüksek ikinci hacme sahip Ethereum ile yapılacağı vurgulandı.

Vodafone İngiltere CEO'su Ahmed Essam, "Desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için, geçmişimizdeki büyük bir teknoloji inovasyonunu günümüzün en son teknolojisiyle bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu girişim, 'Birlikte Yapabiliriz' ruhumuzu somutlaştırıyor" şeklinde konuştu.

Vodafone'dan yapılan açıklamada, açık artırmayı kazanan kişiye NFT'nin orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı bir kopyasının verileceğinin altı çizildi.